Marcelo Gallardo tem início irregular sob comando do Equador
Técnico argentino ainda não venceu à frente da seleção equatoriana
Marcelo Gallardo encerrou sua primeira Data Fifa no comando do Equador sem conseguir uma vitória. A seleção terminou a passagem pela Ásia com três resultados negativos: derrota por 3 a 0 para a Coreia do Sul e dois empates que terminaram em derrotas nos pênaltis, contra Japão e Panamá.
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No último compromisso, nesta segunda-feira (5), o Equador empatou em 1 a 1 com o Panamá no tempo regulamentar, mas perdeu por 7 a 6 nas cobranças de pênaltis, pelo terceiro lugar da Copa Kirin. Apesar da sequência, Gallardo avaliou de forma positiva o desempenho da equipe e destacou a postura dos jogadores.
Gallardo destaca mentalidade do Equador
Depois da derrota para o Panamá, Gallardo afirmou que gostou da reação da equipe diante das dificuldades enfrentadas durante a partida. O treinador argentino também ressaltou uma característica que considera importante para a sequência do trabalho.
— Gosto que este time não goste de perder, gosto dessa mentalidade.
Gallardo também afirmou que encerra a passagem pela Ásia com uma avaliação positiva sobre o potencial do elenco equatoriano. Segundo o técnico, os próximos compromissos servirão para continuar desenvolvendo a proposta de jogo que pretende implementar na seleção.
— Vou embora com boas sensações de acordo com o que eu acredito que é o potencial desta seleção. Vamos continuar potencializando uma ideia: ser protagonistas e pressionar alto.
Equador ainda busca ajustes no ataque
Apesar de destacar aspectos positivos, Gallardo reconheceu que o Equador ainda precisa evoluir no setor ofensivo. O treinador afirmou que continuará observando jogadores para ampliar as opções da seleção nas próximas convocações.
— Faltou consistência no ataque. Vamos continuar observando porque ainda faltam jogadores importantes. Quando vierem para a seleção, precisam chegar com competitividade em seus clubes.
Gallardo estreia com três resultados negativos
A Data Fifa não contou com uma boa atuação do Equador. Nos três primeiros jogos de Gallardo à frente da seleção, foram dois empates e uma derrota.
- Coreia do Sul 3 x 0 Equador
- Japão* 0 x 0 Equador
- Equador 1 x 1 Panamá*
*venceu nos pênaltis.
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