Marcelo Gallardo tem início irregular sob comando do Equador

Marcelo Gallardo encerrou sua primeira Data Fifa no comando do Equador sem conseguir uma vitória. A seleção terminou a passagem pela Ásia com três resultados negativos: derrota por 3 a 0 para a Coreia do Sul e dois empates que terminaram em derrotas nos pênaltis, contra Japão e Panamá.

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No último compromisso, nesta segunda-feira (5), o Equador empatou em 1 a 1 com o Panamá no tempo regulamentar, mas perdeu por 7 a 6 nas cobranças de pênaltis, pelo terceiro lugar da Copa Kirin. Apesar da sequência, Gallardo avaliou de forma positiva o desempenho da equipe e destacou a postura dos jogadores.

continua após a publicidade

Gallardo destaca mentalidade do Equador

Depois da derrota para o Panamá, Gallardo afirmou que gostou da reação da equipe diante das dificuldades enfrentadas durante a partida. O treinador argentino também ressaltou uma característica que considera importante para a sequência do trabalho.

— Gosto que este time não goste de perder, gosto dessa mentalidade.

Gallardo também afirmou que encerra a passagem pela Ásia com uma avaliação positiva sobre o potencial do elenco equatoriano. Segundo o técnico, os próximos compromissos servirão para continuar desenvolvendo a proposta de jogo que pretende implementar na seleção.

continua após a publicidade

— Vou embora com boas sensações de acordo com o que eu acredito que é o potencial desta seleção. Vamos continuar potencializando uma ideia: ser protagonistas e pressionar alto.

Marcelo Gallardo em ação pelo Equador (Foto: Yeon-je Jung/AFP)

Equador ainda busca ajustes no ataque

Apesar de destacar aspectos positivos, Gallardo reconheceu que o Equador ainda precisa evoluir no setor ofensivo. O treinador afirmou que continuará observando jogadores para ampliar as opções da seleção nas próximas convocações.

continua após a publicidade

— Faltou consistência no ataque. Vamos continuar observando porque ainda faltam jogadores importantes. Quando vierem para a seleção, precisam chegar com competitividade em seus clubes.

Gallardo estreia com três resultados negativos

A Data Fifa não contou com uma boa atuação do Equador. Nos três primeiros jogos de Gallardo à frente da seleção, foram dois empates e uma derrota.

continua após a publicidade

Coreia do Sul 3 x 0 Equador

3 x 0 Equador Japão* 0 x 0 Equador

0 x 0 Equador Equador 1 x 1 Panamá*

*venceu nos pênaltis.

Equador em amistoso (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.