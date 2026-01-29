Mano Menezes é o novo técnico da seleção do Peru e deve ser apresentado oficialmente nesta quinta-feira (29). O planejamento da Federação Peruana de Futebol (FPF) prevê a contratação do treinador já para o próximo ciclo, com o objetivo de buscar a classificação para a Copa do Mundo de 2030. A informação foi antecipada pelo jornalista Enrique de la Rosa e reiterada pelo jornal local "Líbero".

Mano fecha com um novo trabalho após dois meses, período em que esteve sem clube desde a saída do Grêmio, em 9 de dezembro de 2025. O treinador assumiu o comando da equipe em 21 de abril do ano anterior, em volta ao clube após 20 anos de sua primeira passagem pelo Imortal. Ao longo da carreira, acumulou experiências à frente de diversas equipes do futebol brasileiro, como Fluminense, Corinthians, Internacional, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, entre outras.

Este será o segundo trabalho de Menezes no comando de uma seleção. O primeiro ocorreu à frente do Brasil, entre 2010 e 2012, período em que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres.

Apresentação de Mano Menezes como técnico da Seleção Brasileira, em 2010 (Foto: Gilvan de Souza/Lancepress)

Mano ocupará o cargo deixado pelo argentino Óscar Ibáñez, efetivado em fevereiro de 2025 e demitido em setembro do mesmo ano. Outros dois treinadores passaram pelo comando da seleção na disputa por uma vaga na Copa do Mundo: o uruguaio Jorge Fossati e o peruano Juan Reynoso.

O Peru encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas na nona colocação, na vice-lanterna, oito pontos atrás da Bolívia, que avançou à repescagem. A campanha foi construída por duas vitórias, seis empates e dez derrotas, além de apenas seis gols marcados e 21 sofridos.

A última vez que o Peru participou de uma Copa do Mundo foi em 2018, na Rússia, quando caiu ainda na fase de grupos em uma chave formada por França, Dinamarca e Austrália, com derrotas por 1 a 0 e uma vitória por 2 a 0, respectivamente.

