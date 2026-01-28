Torcedores vão à loucura com gol de goleiro em jogo do Real Madrid: 'Impressionante'

Jogando longe de seus domínios, o Real Madrid foi derrotado por 4 a 2 pelo Benfica, pela 8ª rodada da fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira (28), no Estádio da Luz. Com direito a um gol do goleiro Trubin, a equipe portuguesa garantiu a classificação para os playoffs da competição e agitou os torcedores nas redes sociais.

Já nos acréscimos da partida, o goleiro do Benfica se mandou para a área adversária, ganhou da marcação e cabeceou firme para marcar o gol que garantiu a classificação do Benfica para os playoffs da Uefa Champions League. Após o lance, os torcedores foram à loucura nas redes sociais. Confira abaixo.

Tradução: Anatoliy Trubin, serei seu fã para sempre.

Tradução: Te amo, Trubin

Tradução: A Liga dos Campeões está de volta! O Benfica se classifica para os playoffs com um gol de Trubin no último minuto. Benfica 4-2 Real Madrid

Tradução: Mas o cabeceio do Trubin, juro, tem camisa 9 na Europa que nem sequer marca um gol assim, impressionante!

Com o resultado, o Real Madrid encerrou a fase de liga na 9ª colocação e disputará os playoffs da Champions League após não conseguir uma vaga direta às oitavas de final. Com o triunfo, o Benfica conquistou a última vaga dos playoffs da competição.

Como foi Benfica x Real Madrid?

Texto por: João Brandão

Na etapa inicial, o Benfica iniciou melhor em relação ao Real Madrid e assustou os espanhóis em algumas oportunidades. Na primeira chance, Prestianni foi acionado pelo lado esquerdo da área e bateu colocado para grande defesa de Courtois antes da bola tocar no travessão. Na sequência, Schjelderup recebeu uma bola na grande área, mas a finalização saiu fraca para intervenção tranquila do goleiro belga. O Real Madrid respondeu com um chute perigoso de Arda Güler de fora da área ao lado da meta. E aos 29 minutos, Asencio fez um cruzamento do lado direito, Mbappé surgiu livre na segunda trave e cabeceou para o fundo das redes.

Após o susto, o Benfica chegou ao empate aos 35 minutos, Pavlidis recebeu uma bola pelo lado direito, aproveitou um escorregão de Asencio e cruzou na medida para Schjelderup cabecear e estufar as redes. Na sequência, Schjelderup teve a chance de virar a partida ao aproveitar uma sobra de bola dentro da área e com Courtois batido, mas a finalização do norueguês acertou Valverde. Em cobrança de escanteio, os Encarnados tiveram outra grande chance com Barreiro aproveitando um desvio na primeira trave, mas a cabeçada do volante saiu tirando tinta da trave. Nos acréscimos, o árbitro marcou um pênalti de Tchouameni em Otamendi, e Pavlidis converteu a cobrança para dar vantagem aos portugueses.

Na volta do intervalo, o Real Madrid quase chegou ao empate com Mbappé fazendo um cruzamento na segunda trave para Vini Jr, mas o brasileiro cabeceou para fora. O Benfica respondeu com Pavlidis aproveitando um erro da defesa merengue e finalizando rasteiro para defesa de Courtois. Mas aos oito minutos, Schjelderup foi acionado pelo lado esquerdo da área, ajeitou para a perna direita e bateu no cantinho para ampliar o marcador para os Encarnados. Mas aos 13 minutos, o Real Madrid descontou o marcador após bela jogada de Arda Güler pela direita limpando dois defensores e tocando para Mbappé finalizar de primeira e fazer seu segundo gol na partida.

Com um final eletrizante, o Benfica assustou com Prestianni sendo acionado pelo lado esquerdo e batendo cruzado para boa defesa de Courtois. Na reta final, Rodrygo recebeu um passe de Güler pelo lado direito da área e chutou com força para grande intervenção de Trubin. Na reta final, os portugueses chegaram com perigo pela direita com Schjelderup, que cruzou rasteiro e Barreiro finalizou para outro milagre de Courtois. No fim, Asencio e Rodrygo foram expulsos e desfalcam o Real Madrid no jogo de ida dos playoffs da Champions League. E no último lance do jogo, o Benfica mandou o goleiro Trubin para a área, e o arqueiro aproveitou um cruzamento em cobrança de falta e marcou o gol da classificação dos Encarnados aos playoffs da Liga dos Campeões.

Vini Jr lamenta derrota do Real Madrid para o Benfica na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

