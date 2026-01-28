Flamengo acerta retorno de Lucas Paquetá; veja detalhes

Acabou a novela! O Flamengo acertou nesta quarta-feira (28), a contratação de Lucas Paquetá. O clube carioca pagará 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões, na cotação atual) ao West Ham, da Inglaterra, para repatriar o meio-campista, revelado pelo próprio Flamengo em 2016.

O jogador é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta semana. A forma de pagamento será no seguinte molde: 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028.

O Flamengo precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.

Nos últimos dias, as partes buscaram um meio termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.

Após o acordo pelo valor de compra, as partes discutiram as cifras que serão pagas nas parcelas até 2028 (2026, 2027 e 2028).

Contratação mais cara do futebol brasileiro

A compra de Lucas Paquetá se tornou a mais cara do futebol brasileiro. Anteriormente, a ida de Gerson para o Cruzeiro, por 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões), estava no topo.

História de Paquetá no Flamengo

Revelado pelo Flamengo em 2016, Paquetá teve grandes atuações pelo time carioca antes de ser vendido para o Milan (ITA), no início de 2019. Após passagem pela Itália, o meia ainda passou pelo Lyon (FRA) antes de chegar ao West Ham, em 2022.

Com a camisa rubro-negra, Paquetá disputou 96 jogos, com 46 vitórias, 33 empates e 17 derrotas, com 18 gols marcados.

Lucas Paquetá comemora gol pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

