O Benfica viveu uma noite memorável no Estádio da Luz nesta quarta-feira (28), ao garantir a classificação para o playoff da Champions League ao vencer o Real Madrid por 4 a 2. O desfecho foi digno de roteiro de cinema: o goleiro ucraniano Anatoliy Trubin marcou de cabeça aos 98 minutos. Após a partida, o técnico José Mourinho não escondeu a emoção pelo feito inédito em sua carreira, mas aproveitou os holofotes para enviar um recado ácido aos detratores do clube.

O ineditismo

Em coletiva de imprensa, Mourinho admitiu que, apesar de sua vasta experiência, nunca havia vencido um jogo com um gol de goleiro. Ele revelou que os minutos finais foram marcados por incerteza no banco de reservas. Inicialmente, o treinador fez substituições defensivas (Ivanovic e António) para segurar o 3 a 2, acreditando que o resultado bastava. Ao perceber que precisava de mais um gol devido a resultados paralelos, mudou drasticamente a estratégia.

— Eu já ganhei e já perdi jogos. Já ganhei e já perdi eliminatórias no último minuto, mas nunca com um goleiro a fazer um gol fantástico que muitos atacantes gostavam de fazer — iniciou o técnico, que prosseguiu.

— Quando ganhamos a falta lateral, tínhamos de ir com tudo. Não quis ir com tudo e disse ao Dahl para ficar atrás, porque pensei: 'Se não ganharmos 4-2, ganhamos 3-2 e morremos de pé'. O 'grandão' faz um gol fantástico independentemente do que aconteça no futuro — completou o "Special One".

Trubin comemora gol do Benfica sobre o Real Madrid na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Recado aos críticos e pedido de respeito

O ponto alto das declarações pós-jogo foi a resposta de Mourinho às críticas que o Benfica vinha sofrendo. Utilizando sua habitual ironia, o treinador fez um apelo sarcástico para que os críticos mantenham a calma diante do sucesso encarnado.

— A única coisa que gostava que esta vitória desse era um pouco de respeito. Faço o apelo para que muita dessa gente não se esteja a saltar das varandas. Tenham calma, o Benfica vai perder e eles vão matar-nos outra vez. A única coisa que gostava era um pouco de respeito para o Benfica e para os jogadores — disparou.

O jogo e o impacto

Além do gol heroico de Trubin, a partida contou com dois gols de Andreas Schjelderup e um de Pavlidis para os donos da casa, enquanto Kylian Mbappé marcou duas vezes para o Real Madrid. Mourinho classificou a vitória como "histórica", destacando a importância econômica e o prestígio de bater o gigante espanhol, especialmente para a geração mais jovem de torcedores benfiquistas.

— Ganhar ao Real Madrid tem sempre um peso importante. Esta vitória é histórica, sob o ponto de vista econômico é importante e do ponto de vista do prestígio ainda mais — finalizou Mourinho.

José Mourinho é treinador do Benfica (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

