imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

De saída? Mano Menezes publica mensagem enigmática após temporada do Grêmio

Treinador comandou a equipe em 39 jogos na atual passagem

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/12/2025
12:05
Mano Menezes pode deixar o Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
O técnico Mano Menezes não deve seguir no Grêmio na próxima temporada. Por meio das redes sociais, o treinador divulgou uma nota em tom de despedida. O profissional de 62 tem contrato até o fim do ano com o Tricolor Gaúcho.

Ao todo, Mano comandou a equipe em 39 jogos, com 14 vitórias. O treinador esteve à frente do time nas eliminações para o CSA, na Copa do Brasil, ainda na terceira fase, e nos playoffs da Sul-Americana, diante do Alianza Lima.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

No Campeonato Brasileiro, o Grêmio encerrou a competição na nona colocação, com 49 pontos, garantindo vaga na Sul-Americana da próxima temporada.

Mano Menezes em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Mano Menezes ficou oito meses no Tricolor Gaúcho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Veja abaixo a nota divulgada por Mano Menezes

"Em abril deste ano, o Grêmio vivia um momento muito difícil. Geralmente, nessas horas, você se lembra de quem mais confia. O presidente Alberto Guerra e sua diretoria me convidaram, então, para assumir o comando técnico da equipe. Aceitei e aceitarei sempre que o Grêmio precisar. Nossa relação é de gratidão mútua.

Passados quase oito meses, devolvemos o clube à Sul-Americana com a nona colocação no Brasileiro. Sei que é pouco para a ambição do torcedor, mas é o alicerce para uma nova equipe e para novas conquistas. Em meu nome e de minha comissão técnica, agradeço a maneira como fomos tratados pela quase totalidade dos funcionários, dirigentes, jogadores e torcedores.

A bola é redonda e certamente vai continuar girando para todos nós. Espero, de coração, que dias melhores possam vir para todos.

Seguimos em frente... Trabalhando sério, cumprindo com os nossos compromissos até o fim e de cabeça erguida – sempre.

Grande abraço.

