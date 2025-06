Uma história de puro realismo fantástico no futebol peruano

O futebol como um todo, e o sul-americano em especial, sempre tem histórias dignas das melhores páginas do realismo fantástico. Várias delas poderiam ter sido escritas pelo colombiano Gabriel García Márquez, a chilena Isabel Allende ou pelo peruano Vargas Llosa, que seria mais apropriado ao fato que vamos contar, que conteceu no Peru.

Enfim, melhor ir a história curiosa, para dizer o mínimo, que o futebol nos deu e vem lá da província de Ayacucho, na Cordilheira dos Andes.

Choveu muito em Ayacucho

É dessa região o Sport Patibamba, do distrito de mesmo nome. Pois, na semana que passou, o Sport jogaria no distrito vizinho de Unión Progreso, contra o improvável Unión Berlín –homônimo do Die Eisernen da capital da Alemanha. A partida valia pela fase provincial da Copa Peru.

Só que, dias antes, caiu o mundo em Ayacucho. A chuva torrencial provocou o que é conhecido no Peru por huaico, palavra em quéchua – língua originária dos Incas. Em uma livre tradução significa desmoronamento ou deslizamento. E isso bem no caminho entre Patibamba e Unión Progreso.

Estrada virou cachoeira

A estrada mais curta entre as duas cidades, que tem um trecho junto a um precipício, virou uma cachoeira. O cenário impedia o Sport de seguir adiante. Não querendo levar o WO, a delegação do patibambense resolveu enfrentar o huaico, com uniformes, chuteiras e tudo mais às costas.

Com correntezas de água e lama escorrendo precipício abaixo, jogadores e comissão técnica encararam o risco. E passaram ilesos. Ufa! Atravessaram o huaico. Cheios de lodo e lama, é claro. Molhados até a alma, com certeza. Mas estavam do outro lado.

Terminou aqui?

Os dois ou três leitores que clicaram por curiosidade neste texto devem estar achando que foi isso. Acabou aqui…. Mas é claro que não! Como qualquer história de digna de ser chamada de realismo fantástico, essa é um tanto quanto hiperbólica. Ou seja, tem mais.

Vocês lembram que o grupo do Sport não estava disposto a perder por WO? Sendo assim, também não estava disposto a perder o jogo. E, mesmo enlameado, o elenco chegou ao estádio San Martín sem querer deixar um ponto sequer ali. Os jogadores vestiram o garboso uniforme laranja marcador de texto e foram a campo com ganas de vencer.

E venceram! A partida terminou 3 a 2 para o time de Patibamba.

Daqui desse lado do continente é difícil saber o que levou esse grupo de futeboleiros a enfrentar um deslizamento de terra na boca de um precipício. Se foi o amor pelo futebol, a paixão pelo clube, apenas loucura menos. Ou tudo isso junto.

Nos resta apenas reconhecer a coragem digna das melhores páginas do realismo fantástico.