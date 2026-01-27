Com concorrência, Corinthians monitora Lucas Veríssimo e avalia proposta
Timão mantém nome do zagueiro em pauta e estuda um possível contratação
O Corinthians segue no mercado em busca de reforços para a temporada e tem o zagueiro Lucas Veríssimo como um dos nomes monitorados nos bastidores.
Segundo apuração do Lance!, o clube realizou sondagens pelo jogador, que pertence ao Al Duhail, do Qatar, e está atualmente emprestado ao Al Wakrah até o meio do ano. O nome do defensor é bem avaliado internamente, principalmente por Dorival Júnior, com quem trabalhou no Santos.
A negociação, no entanto, enfrenta concorrência. O Atlético-MG também demonstra interesse na contratação do atleta, o que pode aumentar a disputa pelo jogador nos próximos dias. Com a janela de transferências aberta até 3 de março, a tendência é que os clubes interessados acelerem as tratativas para tentar viabilizar um acordo.
Lucas Veríssimo foi revelado pelo Santos e passou pelo Benfica, na Europa, entre 2021 e 2023, quando foi emprestado ao Corinthians, clube pelo qual disputou 18 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.
Nesta temporada, pelo Al Wakrah, soma 12 jogos, sendo o último no dia 15 de janeiro. O defensor também atuou em dois jogos pela Seleção Brasileira.
Lucas Veríssimo pelo Corinthians
Lucas Veríssimo passou pelo Corinthians em 2023, mas deixou o clube em meio a uma polêmica. O jogador, que estava emprestado ao Alvinegro, comunicou à diretoria que não permaneceria no clube paulista.
No entanto, o Corinthians havia alinhado a compra do defensor junto ao Benfica por 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões). O cenário mudou com a proposta do Al-Duhail, do Catar.
Augusto Melo, então presidente do Corinthians, levantou a possibilidade de falta de ética por parte de Lucas Veríssimo e de seu empresário, Paulo Pitombeira, durante as negociações.
— Pode ser que erramos ao não esperar ter assinado o contrato, mas a nossa relação com o Benfica é tão boa, temos um crédito lá, estava certo. Eles propuseram o valor e nós aceitamos. Deu um problema em uma cláusula, voltou, arrumamos e faltava o atleta assinar, só que enrolaram dez dias — disse Augusto.
Lucas Veríssimo, por sua vez, rebateu a versão apresentada por Augusto Melo.
— Em dezembro, a gente estava muito feliz. Tivemos essa conversa, renovar o contrato, Benfica, Corinthians e também da minha parte. Chegou a uma conclusão no dia 27 (dezembro). Ficou dependendo da assinatura. A gente se reapresentou dia 7, e eu fiquei no aguardo dessa assinatura… Comprei casa, estava muito adaptado, não tinha porque não permanecer — explicou Veríssimo ao podcast Benja Me Mucho.
