Pais influenciam? Estudo aponta qual é a base da paixão dos torcedores

A paixão pelo futebol na Espanha não surge de forma espontânea ou por acaso: ela é herdada. Essa é a percepção de 52% dos espanhóis, que acreditam que o fanatismo pelo futebol é transmitido principalmente no ambiente familiar, de acordo com um estudo promovido pela La Liga como parte da campanha "42 Legados, 42 Formas de Vencer".

continua após a publicidade

A pesquisa ainda aponta que sete em cada dez crianças que gostam de futebol torcem para o mesmo clube do pai ou da mãe, sendo a Comunidade de Madri e a Catalunha as regiões onde esse comportamento é mais comum.

Além do fator familiar, a identidade territorial também desempenha papel relevante. Para 24% dos espanhóis, a escolha do clube está ligada à proximidade geográfica com o estádio ou a cidade da equipe. Esse índice cresce em regiões como o País Basco (37%), Astúrias (33%) e Comunidade Valenciana (28,4%).

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

— O legado do futebol é um dos maiores valores da La Liga. É a soma de 42 culturas, 42 formas de sentir e vencer, unidas por um sentimento comum de pertencimento. Com esta campanha, queremos destacar tudo o que os torcedores herdam de suas famílias e continuam a cultivar a cada nova geração — afirma Ángel Fernández, diretor de Marca e Estratégia Global da La Liga.

Transmissão familiar

Entre os torcedores que herdaram a paixão pelo futebol dentro da família, 76% afirmam ter sido influenciados pelo pai ou pela mãe. Outros 18% apontam irmãos como responsáveis pelo primeiro contato com o esporte.

continua após a publicidade

O chamado "legado reverso" aparece em 8% dos casos. São torcedores que passaram a gostar de futebol por influência de filhos, sobrinhos ou netos. O índice é mais alto nas Ilhas Baleares (15%) e na Catalunha (12%).

A participação feminina na transmissão da torcida cresce. Dezesseis por cento dos entrevistados afirmam ter herdado o clube de uma mulher da família. O número é maior nas Ilhas Baleares (24,6%) e na Catalunha (17,5%).

Para 93% dos espanhóis, é importante ou muito importante transmitir a lealdade ao clube entre gerações. A Andaluzia lidera esse indicador, com 94%.

Vini Jr., atacante do Real Madrid Real Madrid's Brazilian (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Hábitos de consumo

A maioria dos torcedores acompanha os jogos em casa. Segundo o levantamento, 87% assistem às partidas nesse ambiente ao menos uma vez por mês. Outros 57% frequentam bares com a mesma regularidade, enquanto 37% vão ao estádio.

Entre os que vão ao estádio, 50% costumam ir com o parceiro ou parceira. Outros 46% vão com os filhos. O índice é mais alto nas Ilhas Canárias (55%), em Astúrias (52%) e em Madri (50%).

Na Andaluzia e em Murcia, é mais comum ir ao estádio com o pai, com índices de 29% e 40%, respectivamente, acima da média nacional, de 24,75%.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As Ilhas Baleares (33,4%), a Comunidade Valenciana (33%) e a Cantábria (31%) registram maior presença feminina nas arquibancadas. Baleares e Cantábria também se destacam pela presença de avós.

Antes das partidas, Astúrias lidera a frequência em bares, com 61%. O País Basco apresenta maior concentração de torcedores nas ruas, com 36,4%, acima da média nacional, de 27%. Entre os que assistem aos jogos em bares, 75% frequentam sempre os mesmos estabelecimentos.

Clubes com maior herança familiar

Entre os clubes da La Liga, Sevilla e Real Madrid apresentam as maiores proporções de torcedores que herdaram a torcida no ambiente familiar, com 64,85% e 57,29%, respectivamente.

Na transmissão de pai para filho, Valência (51,92%), Sevilla (47,84%) e Athletic Bilbao (46,31%) lideram. O Bétis é o clube com maior índice de herança entre avós e netos, com 24,01%, acima da média dos clubes, de 15,34%.

Quando consideradas as mulheres como transmissoras da torcida, o Sporting de Gijón aparece na liderança, com 27,01%.

No chamado legado reverso, Deportivo La Coruña, Girona e Mallorca concentram os maiores percentuais de torcedores que passaram a apoiar o clube por influência dos filhos.