Pais influenciam? Estudo aponta qual é a base da paixão dos torcedores
Quatro em cada dez espanhóis começaram a acompanhar futebol por influência direta da família
- Matéria
- Mais Notícias
A paixão pelo futebol na Espanha não surge de forma espontânea ou por acaso: ela é herdada. Essa é a percepção de 52% dos espanhóis, que acreditam que o fanatismo pelo futebol é transmitido principalmente no ambiente familiar, de acordo com um estudo promovido pela La Liga como parte da campanha "42 Legados, 42 Formas de Vencer".
Saiba qual clube tem mais pontos no Brasileirão desde 2003; veja lista
Futebol Nacional
Do Internacional ao Flamengo: veja os maiores jejuns de título do Brasileirão
Futebol Nacional
Palmeiras, Flamengo, Santos e outros: veja todos os campeões do Brasileirão
Futebol Nacional
A pesquisa ainda aponta que sete em cada dez crianças que gostam de futebol torcem para o mesmo clube do pai ou da mãe, sendo a Comunidade de Madri e a Catalunha as regiões onde esse comportamento é mais comum.
Além do fator familiar, a identidade territorial também desempenha papel relevante. Para 24% dos espanhóis, a escolha do clube está ligada à proximidade geográfica com o estádio ou a cidade da equipe. Esse índice cresce em regiões como o País Basco (37%), Astúrias (33%) e Comunidade Valenciana (28,4%).
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
— O legado do futebol é um dos maiores valores da La Liga. É a soma de 42 culturas, 42 formas de sentir e vencer, unidas por um sentimento comum de pertencimento. Com esta campanha, queremos destacar tudo o que os torcedores herdam de suas famílias e continuam a cultivar a cada nova geração — afirma Ángel Fernández, diretor de Marca e Estratégia Global da La Liga.
Transmissão familiar
Entre os torcedores que herdaram a paixão pelo futebol dentro da família, 76% afirmam ter sido influenciados pelo pai ou pela mãe. Outros 18% apontam irmãos como responsáveis pelo primeiro contato com o esporte.
O chamado "legado reverso" aparece em 8% dos casos. São torcedores que passaram a gostar de futebol por influência de filhos, sobrinhos ou netos. O índice é mais alto nas Ilhas Baleares (15%) e na Catalunha (12%).
A participação feminina na transmissão da torcida cresce. Dezesseis por cento dos entrevistados afirmam ter herdado o clube de uma mulher da família. O número é maior nas Ilhas Baleares (24,6%) e na Catalunha (17,5%).
Para 93% dos espanhóis, é importante ou muito importante transmitir a lealdade ao clube entre gerações. A Andaluzia lidera esse indicador, com 94%.
Hábitos de consumo
A maioria dos torcedores acompanha os jogos em casa. Segundo o levantamento, 87% assistem às partidas nesse ambiente ao menos uma vez por mês. Outros 57% frequentam bares com a mesma regularidade, enquanto 37% vão ao estádio.
Entre os que vão ao estádio, 50% costumam ir com o parceiro ou parceira. Outros 46% vão com os filhos. O índice é mais alto nas Ilhas Canárias (55%), em Astúrias (52%) e em Madri (50%).
Na Andaluzia e em Murcia, é mais comum ir ao estádio com o pai, com índices de 29% e 40%, respectivamente, acima da média nacional, de 24,75%.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
As Ilhas Baleares (33,4%), a Comunidade Valenciana (33%) e a Cantábria (31%) registram maior presença feminina nas arquibancadas. Baleares e Cantábria também se destacam pela presença de avós.
Antes das partidas, Astúrias lidera a frequência em bares, com 61%. O País Basco apresenta maior concentração de torcedores nas ruas, com 36,4%, acima da média nacional, de 27%. Entre os que assistem aos jogos em bares, 75% frequentam sempre os mesmos estabelecimentos.
Clubes com maior herança familiar
Entre os clubes da La Liga, Sevilla e Real Madrid apresentam as maiores proporções de torcedores que herdaram a torcida no ambiente familiar, com 64,85% e 57,29%, respectivamente.
Na transmissão de pai para filho, Valência (51,92%), Sevilla (47,84%) e Athletic Bilbao (46,31%) lideram. O Bétis é o clube com maior índice de herança entre avós e netos, com 24,01%, acima da média dos clubes, de 15,34%.
Quando consideradas as mulheres como transmissoras da torcida, o Sporting de Gijón aparece na liderança, com 27,01%.
No chamado legado reverso, Deportivo La Coruña, Girona e Mallorca concentram os maiores percentuais de torcedores que passaram a apoiar o clube por influência dos filhos.
- Matéria
- Mais Notícias