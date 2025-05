O Manchester United fez muito mais do que precisava para garantir um lugar na final da Europa League. Em mais uma noite mágica europeia, o time de Rúben Amorim goleou o Athletic Bilbao por 4 a 1 em Old Trafford, e se classificou depois de já ter triunfado por 3 a 0 no País Basco.

Com a goleada no agregado, os ingleses agora fazem clássico local com o Tottenham pelo bi da competição, cuja que ergueram o troféu em 2016-17, e para salvar uma temporada repleta de críticas ao desempenho nacional, onde estão apenas em 15º na Premier League. A decisão acontecerá no dia 21 de maio, às 16h (de Brasília), justamente no San Mamés, estádio do Bilbao, que viu derreter o sonho de conquistar o título inédito em sua casa.

👀 Como foi o jogo?

O Athletic Bilbao iniciou o confronto com força no campo ofensivo, mas teve pouco espaço para finalizar, sofrendo com as ausências de Nico e Iñaki Williams, além de Sancet. Na melhor chance, Berenguer limpou dois marcadores e bateu de pé esquerdo, mas Onana só acompanhou. A esperança de virada quase derreteu aos 21 minutos: em bola nas costas da defesa, Dorgu invadiu a área e foi derrubado por Gorosabel; o árbitro, Daniel Siebert, não marcou a infração, e no VAR, Christian Dingert revisou a ação, mas seguiu a marcação de campo.

A reação basca se iniciou à medida em que o relógio alcançou a meia hora de confronto. Em erro de Maguire, Djaló tentou a primeira finalização, mas explodiu em Yoro; no rebote, Jauregizar chapou no ângulo de Onana, de fora da área, e o goleiro camaronês até tocou na bola, mas não evitou o tento. Minutos depois, Garnacho teve a oportunidade de deixar tudo igual após grande toque de Dorgu, mas foi preciosista, tentou cavar e errou o alvo de Agirrezabala.

Na segunda etapa, o United cozinhou o confronto o quanto pôde, e permitiu poucas opourtnidades. A primeira grande só aconteceu quase aos 20 minutos, quando em bola aérea, Yeray Álvarez testou com efeito e a bola passou raspando a trave direita. A falta de um senso maior de urgência foi punida: aos 26', Mason Mount recebeu de Yoro na área, girou com um toque de letra e bateu colocado para entregar o alívio ao torcedor mancuniano.

A confirmação do avanço aconteceu oito minutos depois, por intermédio de Casemiro. O brasileiro, que abriu caminho para a vitória no País Basco, apareceu em falta lateral de Bruno Fernandes, antecipando a primeira trave e encobrindo Agirrezabala no desvio de cabeça.

O marcador ainda foi alterado duas vezes: primeiro, pelo artilheiro Hojlund, que recebeu cruzamento de Diallo com o gol aberto e só parou o pé; depois, novamente por Mount, que aproveitou a saída errada de Agirrezabala e chutou quase do meio do campo para findar o confronto e pintar o passaporte de vermelho rumo ao San Mamés.

Jogadores do Manchester United comemoram gol diante do Athletic Bilbao pela Europa League (Foto: Oli Scarff/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 4x1 Athletic Bilbao

Jogo de volta - Semifinal - Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

🥅 Gols: Mikel Jauregizar (ATB - 31' 1T); Mason Mount (MUN - 26' 2T e 46' 2T); Casemiro (MUN - 34' 2T); Rasmus Hojlund (MUN - 41' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Noussair Mazraoui, Casemiro e Patrick Dorgu (MUN); Mikel Jauregizar, Unai Núñez, Álex Berenguer e Maroan Sannadi (ATB)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴🟡 Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

André Onana; Victor Lindelöf (Harry Amass), Harry Maguire e Leny Yoro; Noussair Mazraoui (Luke Shaw) e Patrick Dorgu; Manuel Ugarte (Mason Mount) e Casemiro (Kobbie Mainoo); Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho (Amad Diallo) e Rasmus Hojlund



⚪🔴 Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

Julen Agirrezabala; Andoni Gorosabel (Óscar de Marcos), Yeray Álvarez, Unai Núñez e Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz de Galarreta (Beñat/Mikel Vesga) e Mikel Jauregizar; Unai Gómez (Gorka Guruzeta); Álvaro Djaló (Aingeru Olabarrieta), Álex Berenguer e Maroan Sannadi

