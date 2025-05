Danilo Boza revela detalhes da adaptação ao futebol japonês

Com apenas seis meses no Japão, Danilo Boza já se sente em casa no futebol asiático. O zagueiro de 27 anos, que chegou ao Urawa Reds após uma boa temporada pelo Juventude, rapidamente conquistou espaço na equipe e deve ser uma das peças do time na disputa do Mundial de Clubes da FIFA 2025.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Boza falou sobre sua adaptação ao novo país, aos hábitos locais e a intensidade do futebol japonês.

Confira a entrevista completa de Danilo Boza, do Urawa Reds

Rapidez na adaptação ao futebol asiático

Desde janeiro, Boza participou de 17 partidas pelo Urawa, sendo titular em 16 delas e marcando um gol. A rápida adaptação ao estilo de jogo japonês surpreendeu positivamente o defensor, que destacou o impacto da escolha em sua carreira.

- Quando começaram as especulações do Urawa, eu procurei saber quem estava aqui para perguntar como era o futebol. Todos me passaram um feedback muito bom e disseram que não pretendem voltar para o Brasil - revelou Boza.

No clube japonês, o zagueiro divide o vestiário com outros brasileiros, como Matheus Sávio e Thiago Santana — atletas com longa trajetória no Japão, com sete e cinco anos de casa, respectivamente.

Danilo Boza comemora gol marcado pelo Urawa Reds (Foto: Divulgação)

Cultura japonesa e alimentação

Apesar de ainda estar assimilando alguns traços culturais, Danilo revelou que a adaptação fora de campo tem sido positiva. Um dos aspectos mais marcantes para ele foi a culinária.

- Eu já gostava de sushi. Todo mundo acha que a comida daqui é só peixe, mas é “normal”. Eles comem bastante carne de porco, falam que é bom para inflamação - explicou Boza, que tenta manter uma alimentação semelhante à que tinha no Brasil.

Torcida apaixonada e apoio nas arquibancadas

Um dos pontos que mais impressionaram o defensor foi o comportamento da torcida japonesa, especialmente a do Urawa Reds.

- A torcida aqui é bastante fanática. É a maior do Japão. Acho que dá para comparar, sim, com a torcida brasileira. O calor deles é impressionante, não para de cantar um minuto. É nosso décimo segundo jogador - contou Boza.

Mundial de Clubes pela frente

Danilo Boza se prepara agora para o maior desafio da temporada: representar o Urawa no Mundial de Clubes, onde enfrentará adversários de peso no cenário internacional. O Urawa Reds está no Grupo E, ao lado de River Plate, Monterrey e Inter de Milão.