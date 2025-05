Manchester United manifesta interesse em retorno de goleiro

Sem plena confiança em Andre Onana após falhas cruciais na temporada, o Manchester United mira a contratação de um novo goleiro. Diversos nomes são analisados com calma pela diretoria, sendo um deles o de Vanja Milinkovic-Savic, do Torino, da Itália. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

O sérvio é um dos destaques da equipe italiana. Em 36 partidas em todas as competições, foram 11 sem sofrer gols, com uma média de 3.53 defesas por jogo. O United já sondou sua situação, questionando ao Torino qual o valor para contratá-lo. O jornalista ainda indica que, seja para o clube inglês ou não, a tendência é que Milinkovic-Savic deixe a equipe italiana em qualquer caso.

Savic tem 28 anos e já defendeu as cores do Manchester United no passado. Revelado pelo modesto Vojvodina, da Sérvia, o goleiro foi contratado pela equipe inglesa em 2014. Ele acabou não conseguindo espaço e chegou a ser emprestado até ser liberado para o Legia Gdansk em 2016.

São cinco anos de Milinkovic-Savic defendendo as cores do Torino, seu contrato é válido até junho do ano que vem. Por lá, se tornou uma das referências do clube, que figura a 11ª colocação do Campeonato Italiano. A equipe não tem mais pretensões na temporada, uma vez que não briga mais contra o rebaixamento, nem para vaga em competições europeias.

Manchester United pode perder Onana para o futebol árabe

Além da falta de regularidade de Onana ao longo do ano, o Manchester United lida com o interesse concreto do futebol árabe pelo goleiro, que já existe há duas temporadas. Antes de ir para o clube inglês, inclusive, o camaronês já estava na mira da Liga Saudita. Hoje, sua mentalidade é de continuar nos Diabos Vermelhos. Seu contrato é válido até junho de 2028.