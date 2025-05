Brilhando com a camisa do Real Betis, Antony vive grande no clube espanhol, reencontrando o seu futebol e virando peça-chave para o time. O jogador veio por empréstimo junto ao Manchester United, onde era subutilizado na Premier League. Após o sucesso na Espanha, o Real Betis prioriza um novo vínculo com o brasileiro e pode estar em uma corrida com um gigante: o Atlético de Madrid.

Após grande atuação contra o Espanyol, onde o Real Betis saiu atrás e conseguiu grande virada com Antony marcando o gol da vitória nos acréscimos, o clube da Andaluzia passou a enxergar o brasileiro como fundamental para a próxima temporada. Fazendo gols decisivos em duas partidas decisivas, Antony tem sido o herói do time e a equipe espanhola já tem conversas com o Manchester United para uma extensão de vínculo do atacante.

Manchester United aberto para uma transferência por Antony

Mesmo antes da abertura da janela de transferência, o Real Betis já se movimenta por trás dos bastidores para tentar manter Antony. O clube espanhol já contatou o Manchester United, que vê com bons olhos uma transferência do brasileiro. Entretanto, o entrave fica entre os modelos de negociação, já que, a equipe da Andaluzia procura um novo empréstimo, enquanto os Red Devils gostariam de uma transferência em definitivo.

Antony foi um dos destaques do Betis na Conference League (Foto: Divulgação/X)

O Manchester United estaria extremamente satisfeito com o desempenho de Antony na Espanha. O clube viu o jogador crescer em desempenho, o que como consequência, o seu valor de mercado também cresceu. Uma transferência em definitivo faria os Red Devils recuperar parte do dinheiro investido no jogador.

Atlético de Madrid monitora o brasileiro

O jornal britânico "Daily Mirror" noticiou que Antony estaria no radar de outro clube da Espanha: o Atlético de Madrid. O clube da capital espanhola se interessaria na contratação do atacante já para a janela de transferência de verão, em junho. Segundo a publicação, o Manchester United teria definido o valor de 50 milhões de euros (R$ 322 milhões) para a contratação do brasileiro.

O portal inglês afirma ainda que, curiosamente, Antony chegou a fazer testes no Atlético de Madrid, antes de se profissionalizar, em 2012. Entretanto, o jogador não teria sido aprovado, e por ironia do destino, o clube pode ser seu novo destino para o brasileiro.