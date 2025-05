Matheus Cunha foi listado recentemente pela imprensa inglesa como possível novo reforço do Manchester United para 2025-26. O brasileiro vive grande fase com a camisa do Wolverhampton e é alvo de interesse dos mancunianos. Porém, a situação pode mudar, segundo o jornal "Telegraph".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bryan Mbeumo, do Brentford, é o novo alvo da diretoria dos Red Devils. De acordo com o periódico, o camaronês deve atrair propostas de clubes da Premier League, e mudanças devem ser feitas no setor ofensivo do clube de Old Trafford, o que implica em um possível desejo.

continua após a publicidade

O United liberou Antony e Rashford para Real Betis e Aston Villa, respectivamente, em janeiro. A dupla conseguiu reverter momentos ruins vividos em Carrington, e pode ser negociada em definitivo, o que abriria espaço para a chegada de Mbeumo, que tem um valor de mercado calculado em mais de R$ 380 milhões.

Outro clube que monitora a situação de Bryan é o Newcastle. Os Magpies podem perder Alexander Isak, outro que brilha em 2024-25, para um time de maior porte. Assim, já observam de perto a possibilidade de suprir a venda do sueco com outro nome habituado a atuar no futebol inglês.

continua após a publicidade

➡️ Arsenal faz consulta por Rodrygo, e Real Madrid define valor quase bilionário

Mbeumo teve ótima atuação no duelo entre Brentford e Manchester United, no domingo (4), em vitória dos londrinos por 4 a 3. Após o confronto, o atacante foi visto conversando com André Onana, compatriota e goleiro dos Diabos Vermelhos, em cena que chegou a alvoroçar as redes sociais. Não está claro, porém, se a chegada do africano impediria a contratação de Matheus Cunha, ou se o bilionário Jim Ratcliffe ousaria a compra dos dois para reforçar o ataque.

🔢 Mbeumo x Matheus Cunha: os números da dupla que interessa ao United

🔴⚫ BRYAN MBEUMO - BRENTFORD

⚽ 39 jogos

⌛ 3.306 minutos em campo

🥅 18 gols

📤 7 assistências

✅ 16 vitórias

🟰 8 empates

❌ 15 derrotas

🟠⚫ MATHEUS CUNHA - WOLVERHAMPTON

⚽ 33 jogos

⌛ 2.659 minutos em campo

🥅 17 gols

📤 6 assistências

✅ 10 vitórias

🟰 5 empates

❌ 18 derrotas