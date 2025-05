Após nova derrota na Premier League, dessa vez por 4 a 3 contra o Brentford, Rúben Amorim voltou a deixar claro o atual cenário vivido pelo Manchester United. Em entrevista ao término da partida, o português reforçou que, com o nível atual, o elenco não está preparado para disputar a Champions League da próxima temporada.

Mesmo com colocação ruim no inglês, o United possui grandes chances de disputar o torneio em caso de título na Liga Europa, a qual estão na semifinal e venceram a ida, contra o Bilbao, por 3 a 0.

— Não estamos preparados para jogar e sermos competitivos na Premier League e na Liga dos Campeões. Sabemos disso, mas temos de lutar para vencer esta competição (Liga Europa), para dar algo aos nosso torcedores e chegar na próxima Liga dos Campeões. Depois disso, teremos tempo para preparar a equipe e lidar com as duas competições. Portanto, sim, é um dilema, queremos vencer, claro — disse.

Os comentários são feitos dias depois do treinador português desmerecer o título da Liga Europa. Em entrevistas próximas ao jogo contra o Bilbao, Rúben Amorim disse que ser campeão em uma temporada como esta não é o mais importante, mas sim o processo de reconstrução como um todo.

— (Ganhar um troféu) não é a parte mais importante. Claro que as pessoas vão olhar de um jeito diferente para a nossa temporada, especialmente para o treinador. Mas, novamente, é algo mais no núcleo do nosso clube. Temos que mudar muitas coisas e precisamos ser consistentes. A Europa League não vai mudar nada de nossos problemas. Vai nos dar a Champions League na próxima temporada, mais dinheiro para gastar... mas os problemas continuam ali — comentou.

Rúben Amorim sobe o tom após nova derrota do United

Mesmo poupando a maioria dos titulares e sem pretensões nas rodadas finais da Premier League, Rúben Amorim não deixou de frisar que resultados como este não podem se tornar rotineiros no United.

— Uma temporada como esta é importante para entendermos o que não fazer mais. Sabemos o contexto, mas essa é uma temporada que precisamos mudar. Os jovens ainda vão entender o que significa jogar pelo Manchester United — afirmou.