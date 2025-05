Desde que encerrou sua trajetória à beira de campo, Arsène Wenger tornou-se um nome polêmico pelas suas ideias inovadoras sobre futebol. A bola da vez são os critérios de classificação para as competições europeias, principalmente da Champions League. Nesse sentido, o ex-treinador do Arsenal criticou os rivais Manchester United e Tottenham ao sugerir uma mudança importante na recompensa esportiva do campeão da Europa League.

Para Wenger, a qualificação para a principal competição continental mediante ao título de outro torneio europeu é injusto, visto que isso premia um clube com desempenho aquém na liga nacional, como ocorre com os Red Devils e os Spurs. Em entrevista à emissora "Bein Sports", o francês usou o exemplo dos clubes ingleses nesta temporada para legitimar o argumento:

— Eles deveriam se classificar automaticamente para a Europa League novamente, não necessariamente para a Champions League. Especialmente quando você está em uma liga onde cinco times se classificam.

Desde 2014, o vencedor da Europa League no ano anterior tem acesso automático a fase de grupos da Champions do ano seguinte, independente da campanha em competições nacionais. O Wigan, por exemplo, atuou pelo torneio de segundo escalão europeu ao mesmo tempo que participava da segunda divisão inglesa.

Com vantagem por conta dos confrontos de ida, Manchester United e Tottenham podem decidir o título da edição 2024/25 entre si. Paralelamente, ambos estão em posições críticas na Premier League: 15º e 16º lugares, respectivamente.

— A regra atual visa manter a Europa League atrativa, mas há uma questão de mérito. Times que não entregam em suas ligas nacionais acabam sendo premiados com uma vaga na principal competição europeia. Isso precisa ser repensado — complementa o ídolo do Arsenal.

Após o fim de sua passagem como treinador, Wenger trabalha na Fifa desde 2019 como diretor de desenvolvimento global de futebol da Fifa, posição que supervisiona a evolução do futebol para homens e mulheres.