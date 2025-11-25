Nesta terça-feira (23), o Barcelona irá até Londres enfrentar o Chelsea em um dos grandes clássicos internacionais. Os dois times se enfrentam pela Champions, e na competição têm retrospectos parecidos. Quem comentou sobre o duelo foi Edmílson, ex-defensor do clube blaugrana, que conversou com exclusividade com o Lance!. Perguntado sobre o placar, o pentacampeão mundial foi direto ao afirmar que o Barcelona deve novamente sofrer defensivamente.

Em evento promovido pela La Liga em parceria com o Espaço Iberia, Edmílson participou de um bate-papo sobre sua trajetória no futebol espanhol. Ao analisar o atual momento do Barcelona, o campeão da Champions de 05/06 comentou as fragilidades da equipe e arriscou um resultado para o confronto.

– O Barça vai tomar gol. Esse ano aqui tá complexo, o time tem tomado muito gol. Ano passado fazia muito gol e tomava muito gol, mas aí quando você você toma muito gol e leva muito gol, você acaba ganhando. Você fez mais do que tomou. Nesta temporada esse problema não foi resolvido. O Barça tem que arrumar esse sistema defensivo, tem levado muitos gols. Contra o Girona, o time ganhou no final com gol do Araújo lá. Esse jogo o Barcelona jogou mal e poderia ser facilmente uns 5 a 3 para o Girona – analisou Edmílson.

– Então, o Barça tem tomado muito gol. Tem dado muitas ocasiões de gol para os adversários e em Champions League, não tem "time bobo". Se você vacilar, acaba ficando para trás. Eu chuto que vai ser 5 a 3 para o Barcelona – disse o pentacampeão.

Edmílson, em entrevista ao Lance! (Foto: Lance!/Tiago Mendes)

Edmílson também falou sobre a volta ao Camp Nou

Além do duelo contra o Chelsea, o ex-defensor comentou a sensação de ver o Barcelona atuando novamente no Camp Nou após quase três anos longe de casa. Ele destacou o peso emocional do retorno e como isso influencia o ambiente do clube.

Em evento promovido pela La Liga em parceria com o Espaço Iberia, Edmílson relembrou a força simbólica do estádio e o que representa para a identidade do Barça. Para ele, a reabertura ajuda a reconectar o clube às suas raízes.

– É importante, não só para o torcedor e para o sócio, mas também para que o 'DNA Barça' volte a conquistar o Campeonato depois de tanto tempo. Boa parte da torcida blaugrana estava esperando este momento. E nada é melhor do que ver o jogo do Barça novamente no Camp Nou. É um Camp Nou com uma nova cara, com melhorias, apesar de ainda não estar 100% terminado. Isso demonstra uma importância muito grande, pois mostra a força que o Barça tem de jogar em casa com o público e com a energia da torcida – disse o ex-jogador.

