Futebol Internacional

Manchester City e Leverkusen fazem confronto inédito pela Champions

Clubes jamais haviam se cruzado em qualquer competição europeia ou amistosa

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 25/11/2025
06:00
Manchester City e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (25), pela Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP | INA FASSBENDER / AFP)
Manchester City e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (25), pela Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP | INA FASSBENDER / AFP)
Manchester City e Bayer Leverkusen se enfrentarão pela primeira vez na história nesta terça-feira (25), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O confronto marca um encontro inédito, já que os clubes jamais haviam se cruzado em qualquer competição europeia ou amistosa até esta edição.

O City de Pep Guardiola está consolidado como presença frequente na Liga dos Campeões. O clube inglês participa do torneio de forma ininterrupta desde 2011/12, após ter disputado apenas uma edição nos anos 60 antes da era moderna e se tornar um time relevante no cenário internacional.

Desde então, o Manchester City tornou-se figura constante nas fases avançadas na Champions e acumulou campanhas de destaque na competição, principalmente o título de 2022/23, sobre a Inter de Milão.

O Bayer Leverkusen também possui histórico recente relevante na Champions. O clube soma 14 participações e chegou à final contra o Real Madrid na temporada 2001/02, além de avançar regularmente de fase ao longo da década de 2010. A equipe alemã retornou ao torneio em 2024/25 após conquistar a Bundesliga de forma invicta em 2023/24 sob o comando de Xabi Alonso.

Na temporada seguinte, também classificou ao terminar com o vice-campeonato, retomando espaço entre os principais representantes alemães no cenário continental.

Guardiola leva as mãos à cabeça durante derrota do City para o Tottenham (Foto: Darren Staples / AFP)
Como Manchester City e Leverkusen chegam para o duelo?

O Manchester City chega ao confronto após alternar desempenhos entre as competições que disputa. A equipe ainda oscila na Premier League, onde a derrota para o Newcastle resultou em perda de posições na tabela, mas mantém sequência sólida na Champions League. No torneio continental, soma 10 pontos, segue invicta e vem de goleada por 4 a 1 sobre o Borussia Dortmund.

O Bayer Leverkusen inicia o duelo em fase de recuperação. A equipe vinha de três partidas sem vencer no início da temporada, mas a vitória sobre o Benfica, fora de casa, marcou a virada do momento. Depois do resultado, o time construiu sequência positiva com o 6 a 0 aplicado no Heidenheim e o triunfo por 3 a 1 diante do Wolfsburg. Ainda distante das primeiras posições da liga, a equipe apresenta sinais de retomada e maior confiança.

