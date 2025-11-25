Manchester City e Leverkusen fazem confronto inédito pela Champions
Clubes jamais haviam se cruzado em qualquer competição europeia ou amistosa
Manchester City e Bayer Leverkusen se enfrentarão pela primeira vez na história nesta terça-feira (25), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O confronto marca um encontro inédito, já que os clubes jamais haviam se cruzado em qualquer competição europeia ou amistosa até esta edição.
O City de Pep Guardiola está consolidado como presença frequente na Liga dos Campeões. O clube inglês participa do torneio de forma ininterrupta desde 2011/12, após ter disputado apenas uma edição nos anos 60 antes da era moderna e se tornar um time relevante no cenário internacional.
Desde então, o Manchester City tornou-se figura constante nas fases avançadas na Champions e acumulou campanhas de destaque na competição, principalmente o título de 2022/23, sobre a Inter de Milão.
O Bayer Leverkusen também possui histórico recente relevante na Champions. O clube soma 14 participações e chegou à final contra o Real Madrid na temporada 2001/02, além de avançar regularmente de fase ao longo da década de 2010. A equipe alemã retornou ao torneio em 2024/25 após conquistar a Bundesliga de forma invicta em 2023/24 sob o comando de Xabi Alonso.
Na temporada seguinte, também classificou ao terminar com o vice-campeonato, retomando espaço entre os principais representantes alemães no cenário continental.
Como Manchester City e Leverkusen chegam para o duelo?
O Manchester City chega ao confronto após alternar desempenhos entre as competições que disputa. A equipe ainda oscila na Premier League, onde a derrota para o Newcastle resultou em perda de posições na tabela, mas mantém sequência sólida na Champions League. No torneio continental, soma 10 pontos, segue invicta e vem de goleada por 4 a 1 sobre o Borussia Dortmund.
O Bayer Leverkusen inicia o duelo em fase de recuperação. A equipe vinha de três partidas sem vencer no início da temporada, mas a vitória sobre o Benfica, fora de casa, marcou a virada do momento. Depois do resultado, o time construiu sequência positiva com o 6 a 0 aplicado no Heidenheim e o triunfo por 3 a 1 diante do Wolfsburg. Ainda distante das primeiras posições da liga, a equipe apresenta sinais de retomada e maior confiança.
