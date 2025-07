Titular do Botafogo desde 2024, John é um dos principais goleiros do futebol brasileiro no período. As boas atuações repercutiram, e ele tem aparecido na lista de desejo de Manchester United, segundo a imprensa inglesa. Nesse sentido, o jornal "The Athletic" traçou um perfil para o mundo esportivo internacional conhecer um pouco mais sobre o arqueiro. A seguir, o Lance! expõe os principais pontos da matéria.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Paralelo com Ederson 🟢🟡

— Assim como Ederson, cujo passe direto transformou a construção de jogadas do Manchester City, John consegue driblar o meio-campo inteiro com uma bola bem batida. Seus passes são impulsionados em vez de flutuados, o que os torna mais difíceis de interceptar. Seja espalhando para as áreas laterais para os pontas correrem em direção ao espaço ou jogando por cima para esticar a linha defensiva, John se destaca nesses momentos e pode chutar de uma área para outra com facilidade — destaca o jornal, na comparação entre os goleiros brasileiros no quesito da bola longa.

continua após a publicidade

— Nesta temporada, John está completando passes longos a uma taxa de 53,4%, acima dos 50,4% do ano passado, enquanto sua precisão geral de passes subiu para 80,8%. Para efeito de comparação, o atual camisa 1 do United, André Onana — que se envolve muito mais na construção de jogadas e tem uma média significativamente maior de passes de curta e média distância — teve uma precisão de passes longos de apenas 36,6% na Premier League na temporada passada, com uma precisão geral de passes de 72,6% — completou, agora comparando com André Onana, atual goleiro principal do Manchester United.

Domínio aéreo 🧤

— Quando os atacantes adversários lançam a bola na sua área, John faz uso total de sua presença física e de sua estatura de 1,96 m. Ele normalmente se posiciona em posições mais recuadas, mas, uma vez que a bola está em voo, ele se torna agressivo, cobrindo a área rapidamente para atacar cruzamentos. Sua atuação de destaque na derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Atlético de Madrid no Mundial de Clubes foi um exemplo claro. Ele se destacou repetidamente na confusão para se livrar do perigo, demonstrando convicção e domínio de sua área — sinaliza o portal, da altura do John e o domínio dele no jogo aéreo.

continua após a publicidade

Debaixo das traves 🥅

— Defender chutes é talvez onde John discretamente demonstrou seu maior potencial como um jogador de alto nível. A expectativa de gols no alvo (xGOT) é uma métrica que quantifica a qualidade dos chutes no alvo e pode ser usada para criar um panorama estatístico da capacidade defensiva de um goleiro. Em 2024, John registrou um diferencial de xGOT de 8,0 — o que significa que ele evitou oito gols a mais do que o esperado para um goleiro médio com os chutes que recebeu — analisou o periódico, com auxílio da estatística avançada de gols esperados.

Bandeira vermelha? 🚩

— Embora John e Onana tenham 29 anos, suas trajetórias profissionais não poderiam ser mais diferentes. Onana disputou mais de 400 partidas pela seleção principal de times das principais ligas europeias e pela seleção de Camarões. Desde sua estreia no Ajax em 2016, ele tem atuado consistentemente no mais alto nível. John, por outro lado, tem menos de 150 partidas pela seleção principal, com grande parte de seu desenvolvimento ocorrendo fora dos holofotes europeus — finaliza o "The Athletic", sobre a diferença do número de jogos na carreira entre John e Onana.

➡️ Consciência Negra: Jefferson vê John defender legado de goleiros negros no Botafogo

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.