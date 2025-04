Manchester United e Chelsea miram joia do River Plate

Já ativos no mercado visando reforços para a próxima temporada, a dupla inglesa, Manchester United e Chelsea, possuem um interesse em comum: a contratação de Franco Mastantuono, meia-atacante de 17 anos do River Plate. Para isso, terão que desembolsar uma quantia alta para tirá-lo da equipe argentina. É o que informa a "Sky Sports".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mastantuono possui uma cláusula de 45 milhões de euros para sair do River Plate, a mais alta na história do clube. Seu contrato é válido até 2026 e ele completa 18 anos em agosto, se tornando assim, apto a assinar e migrar para qualquer outro clube fora do seu próprio país.

continua após a publicidade

O meia se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo time principal do River Plate. Já foram 11 aparições na temporada, tendo contribuído com três gols e duas assistências. Ao todo, já disputou 52 jogos junto ao primeiro elenco. Canhoto, é associado a Phil Foden, do Manchester City.

Fato é que Mastantuono ainda não passou por grandes etapas de um jogador profissional. Apesar de grande expectativa, o meia ainda não foi convocado pela seleção principal, por exemplo. Ele, no entanto, é frequentemente chamado para disputar jogos pela equipe sub-20 da Argentina.

continua após a publicidade

Franco Mastantuono, do River Plate (Foto: Reprodução/River Platre)

Seu papel no River, hoje, já é importante, sendo um dos principais criadores ofensivos da equipe. Ele é esperado para ser titular no jogo de mais tarde, contra o Independiente del Valle, pela Libertadores, e no fim de semana, no maior clássico do país, contra o Boca Juniors.

Além do Manchester United e Chelsea, outros times europeus miram tirar o jogador do River Plate. Relatos da imprensa europeia também colocam Barcelona e Atlético de Madrid com o meia em sua lista de potenciais reforços em 2025.

Joia brasileira fez sua estreia pelo River em 2025

A exemplo de Mastantuono, o River Plate vem apresentando uma boa safra de jovens em 2025. Um deles foi o jovem brasileiro Giorgio Costantini, que aos 18 anos, fez seu primeiro jogo pela equipe em março deste ano.

Nas últimas temporadas, os Millonarios também se destacaram por fazerem vendas de grande porte para o futebol europeu, com destaque para Enzo Fernández, hoje no Chelsea, e Julián Alvarez, do Atlético de Madrid.