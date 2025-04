A esposa de De La Cruz deu uma declaração polêmica no programa Embaixadores do gol, da rádio argentina "O espectador de esportes". Vanessa Britos disse que tanto ela quanto o meia do Flamengo querem voltar ao River Plate, e também afirmou que não consegue torcer para o Rubro-Negro.

Nicolas De La Cruz fez um golaço de falta no meio de semana pela Libertadores, mas quem chamou mesmo a atenção dos torcedores foi sua esposa, ao revelar que guarda mágoa do Flamengo pela final da Libertadores de 2019, em Lima, quando o Rubro-Negro se sagrou bi-campeão da América.

- Sou apaixonada por futebol e adoro, mas sou River Plate. Não consigo sentir paixão pelo Flamengo. É uma ferida que não consegui superar por causa da final da Libertadores.

Na mesma entrevista, Vanessa revelou que ela e o meia uruguaio sentem vontade de voltar ao clube argentino.

- Não é um sonho, porque sei que vamos voltar. O River Plate nos deu muito. Para mim, o número um sempre será o Gallardo. Temos uma conexão que merecemos e queremos voltar, não sei se agora ou no final do ano, mas em algum momento da vida.

Passagem de De La Cruz pelo Flamengo

O meia Nicolas De la Cruz chegou ao Flamengo no começo de 2024. O clube carioca pagou a multa rescisória do uruguaio no valor de US$ 16 milhões (R$ 79,1 milhões) junto ao River Plate e integrou um dos destaques do futebol argentino ao seu elenco.

De La Cruz em ação pelo Flamengo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil (Foto: Anderson Romao/AGIF)

No seu primeiro ano, o uruguaio teve boas atuações, mas conviveu com muitas lesões e desfalcou o Flamengo em momentos importantes. Foram 41 jogos no total, com dois gols e seis assistências.

Em 2025, Nico tem conseguido jogar com mais frequência, pelo menos nesse começo de temporada. Já são 10 jogos, com um gol marcado.