River Plate repatria ‘herói’ do título mundial da Argentina em 2022

O River Plate anunciou a contratação de Gonzalo Montiel nesta segunda-feira (21). Autor de gol de título pela Argentina, o lateral-direito é o quarto jogador campeão da Copa do Mundo de 2022 no elenco da equipe, ao lado de Armani, Acuña e Pezzella. Além disso, os Millionarios também apresentaram Sebastián Driussi, meia formado pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Em discurso emocionado no México, André Jardine fala em ‘noite dos sonhos’

Montiel e Driussi

Com 28 anos, Montiel assinou contrato até 2028 com o River Plate. Segundo o jornal "Olé", da Argentina, o Sevilla recebeu 4,25 milhões de euros, cerca de R$ 26 milhões na cotação atual, pela negociação. Caso o time argentino seja campeão nacional, a equipe espanhola recebe mais 500 mil euros (R$ 3,1 milhões).

Revelado pelos Millionarios, ele teve passagem pelo time entre os anos de 2016 e 2021, sendo titular de um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube. Ao todo, são 140 jogos com a camisa do El Más Grande.

continua após a publicidade

Driussi, de 28 anos, voltou ao River Plate após três anos no Austin FC, dos Estados Unidos. O meia teve passagem pelo clube entre 2013 e 2017, com 28 gols e 11 assistências em 105 partidas. A passagem mais destacada da carreira do jogador foi no Zenit, da Rússia, com 25 bolas na rede e 22 passes para gol em 138 jogos, durante quatro temporadas.

Defesa campeã de Copa

Com a chegada de Montiel, a linha defensiva do River Plate pode ser formada pelo goleiro Armani, o lateral-esquerdo Acuña e o zagueiro Pezzella. Os quatro jogadores foram campeõs mundiais pela Argentina na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. Além disso, o zagueiro Martínez Quarta, que voltou ao clube recentemente, venceu a Copa América com a seleção nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional