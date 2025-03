Joia brasileira estreia pelo River Plate no Campeonato Argentino

Giorgio Costantini, de 18 anos, estreou profissionalmente com a camisa do River Plate no domingo (9). Nascido no Brasil, o jogador entrou em campo aos 50 minutos do segundo tempo na vitória dos Millionarios por 1 a 0 sobre o Atlético Tucumán.

O meia já havia sido relacionado anteriormente pelo técnico Marcelo Gallardo, porém, sem entrar em campo. No domingo, substituiu Franco Mastantuono e atuou durante poucos minutos, tendo encostado na bola apenas três vezes. O brasileiro figura a base do clube desde 2023, sendo o camisa 10 e um dos destaques.

Giorgio começou sua jornada no futebol aos nove anos, pelo Athletico-PR. Com o passar do tempo, se transferiu para as categorias de base do Coritiba. Anos depois, acabou voltando para o Furacão, onde passou cinco anos. Ele se destacou ao ponto de chamar a atenção do River Plate, o qual foi contratado em 2023.

- Vim pra Argentina só para o teste. Eu estava me preparando para ir à Europa, mas meus tios me ligaram falando que tinham conseguido um teste aqui (River Plate), e eu falei bora - disse em entrevista ao canal do "Cartolouco".

Apesar de brasileiro, Giorgio tem forte vínculo com o futebol argentino graças ao seu avô, Constantino Constantini, médico que nasceu em San Juan, na Argentina. Morador de Curitiba desde a década de 1970, ficou conhecido no meio do futebol por ser o encarregado da cirurgia cardíaca de Washington, ex-Fluminense.

Canhoto e meia, Giorgio é associado naturalmente a Paulo Dybala, um dos nomes que mais marcou a geração do futebol argentino nos últimos anos. As semelhanças não param por aí, visto que o brasileiro também possui tatuagem de listras no braço.