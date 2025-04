O River Plate entra em campo na noite desta terça-feira (8), pela segunda rodada da Libertadores. Será o primeiro jogo dos Millonarios em sua casa na atual edição do torneio e, em virtude de punição pelo uso de sinalizadores na semifinal de 2024, não poderão contar com torcedores nas arquibancadas. Os argentinos optaram por promover a partida de uma forma diferente: com campanha contra o racismo.

Em vídeo publicado na segunda-feira (7), o River Plate anunciou uma campanha visando a luta contra o racismo, que vem sendo episódio corriqueiro no futebol sul-americano como um todo. O vídeo é narrado por um "gol do River Plate", que se abre ao dizer que pode ser comemorando por todos os tipos de torcedores.

A personificação do gol é uma forma do River Plate de mostrar que, independente de sua cor, todos os torcedores se tornam um só quando o assunto é apoiar o time juntos nas arquibancadas.

Estádio Monumental antes de River Plate x Colo-Colo (Foto: Instagram / River Plate)

Veja o vídeo e o texto da narração da campanha do River abaixo:

"Sou um gol do River, pode me gritar aquele que anda de terno e o que usa couro, o vitalício e o debutante. Aquele que mora a dez quarteirões do estádio e aquele que mora a 10 mil quilômetros de distância. Aquele que o apoio desde o berço e aquele que o apoia até o caixão. Pode me gritar o estrangeiro que mora aqui e o daqui que mora no exterior. Aquele que vê o jogo no maior estádio e aquele que escuta na rádio mais modesta.

Aquele que mora no sul e aquele que sobe à arquibancada mais alta. O mais milionário e o mais milionário. Aquele que tem pele de galinha e aquele que tem uma galinha na pele. Sou um gol do River. Nunca me importo com quem me grita, desde que me gritem igualmente. A paixão não discrimina, não discriminemos em nome dela. Não ao racismo".

River Plate x Barcelona SC: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

O River Plate recebe o Barcelona SC nesta terça-feira (8) pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores. O confronto está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, e terá transmissão ao vivo da Paramount+ (streaming).