Apesar da derrota por 1 a 0 para o Tottenham na final da Europa League, na última quarta-feira (22), a diretoria do Manchester United decidiu manter Rúben Amorim no comando técnico da equipe para a próxima temporada. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, em seu canal no YouTube, o treinador português seguirá com respaldo interno e apoio na próxima janela de transferências.

Veja a fala de Rúben Amorim após a final da Europa League

- Eu não vou sair. Tenho confiança no meu trabalho e não vou mudar nada. Se a diretoria ou se os torcedores sentirem que não sou o cara certo (para o cargo), eu vou embora no próximo dia sem nenhuma conversa a respeito de compensação em dinheiro... mas eu não vou sair (por conta própria) - afirmou Amorim depois da derrota por 1 a 0 para o Tottenham.

Amorim foi alvo de críticas pela condução da equipe na decisão, especialmente por escalar Luke Shaw e Mason Mount — jogadores que atuaram pouco ao longo da temporada — e pelas decisões táticas durante o jogo, incluindo a demora para realizar substituições quando os Red Devils já estavam em desvantagem no placar.



Rúben Amorim assumiu o cargo de treinador do Manchester United em novembro de 2024 (Foto: Reprodução/Manchester United)

Rúben Amorim X jogadores do United

Após a final, dois dos principais atletas do Manchester United se posicionaram de maneiras contrastantes a respeito do treinador português.

O atacante Alejandro Garnacho citou a importância que teve durante a temporada e questionou sua minutagem na final.

- Até chegar na final, eu joguei todas as eliminatórias e ajudei o time. Então chega a final e eu jogo apenas 20 minutos? Eu não sei - disparou o argentino de 20 anos.

Por outro lado, o capitão Bruno Fernandes prestou apoio ao compatriota.