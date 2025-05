Em noite para ser esquecida, o Manchester United perdeu para o Tottenham por 1 a 0 e ficou com o vice na Europa League. As críticas dos torcedores foram destinadas principalmente para o técnico Rúben Amorim, que escalou uma equipe inédita e acabou vendo seu time atuar de maneira pouco incisiva no clássico.

Após o jogo, coube a um atleta criticar a decisão do próprio treinador. Alejandro Garnacho, que era esperado entre os titulares, reclamou do pouco tempo de jogo recebido no confronto com os Spurs, já que saiu do banco na segunda etapa, com seu time já em desvantagem no marcador.

- Até chegar na final, eu joguei todas as eliminatórias e ajudei o time. Então chega a final e eu jogo apenas 20 minutos? Eu não sei - disparou o atacante.

❌ Derrota do United na Europa League sacramenta jornada ruim

Após o apito final no San Mamés, Garnacho também detonou a temporada dos Red Devils. O time ocupa apenas a 16ª colocação da Premier League, duas acima da zona de rebaixamento - já sem chances de queda -, e desperdiçou a chance de estancar o sangramento com a conquista continental.

Com a crise financeira vivida em Carrington, a diretoria deve se ver forçada a vender atletas, e Alejandro é uma das possíveis peças de saída. Com um valor de mercado estimado em 45 milhões de euros (quase R$ 290 milhões na cotação atual), o argentino é uma oportunidade mercadológica para os mancunianos, e deve receber propostas na janela de transferências do mercado europeu.

- Tem sido difícil para todos nós. Essa temporada tem sido uma m****. Perdemos a final, não ganhamos de ninguém na Inglaterra... está sendo difícil. A final, a temporada, toda a situação do clube... vou tentar curtir as férias de verão, e então veremos o que vai acontecer - afirmou o ponta-esquerda.

Alejandro Garnacho lamenta derrota pelo United na final da Europa League (Foto: Josep Lago/AFP)

A derrota do United para o Tottenham foi construída na primeira etapa, com gol de Brennan Johnson. Garnacho quase empatou no segundo tempo, mas Micky van de Ven salvou a tentativa do atacante em cima da linha, e a retranca dos comandados de Ange Postecoglou no segundo tempo levou o troféu a Londres.

