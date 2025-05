O Manchester United, de Rúben Amorim, encerrou a temporada 2024/25 com mais uma decepção. Derrotado por 1 a 0 pelo Tottenham na final da Europa League, nesta quarta-feira (21), no Estádio San Mamés, em Bilbao, o time do português viu o título escapar, apesar do domínio e das chances criadas. O resultado consagrou o primeiro título europeu dos Tottenham e confirmou um dos piores anos do clube de Manchester em sua história recente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a partida, Rúben Amorim lamentou profundamente o resultado, destacando que seu time teve o controle do jogo, mas não conseguiu converter em gols. O futuro do português, depois da final, vira uma incógnita e deverá ser discutido nos próximos dias.

continua após a publicidade

- Se você olhar o jogo, vai ver que fomos o melhor time. Criamos oportunidades, controlamos o segundo tempo, mas não conseguimos marcar. No fim, eles venceram. É difícil de aceitar, mas é a realidade. Tivemos diferentes situações com diversos jogadores, mas não encontramos o equilíbrio necessário para, dentro do contexto, marcar o gol. E quando não se marca em uma final, o risco é enorme - disse Rúben Amorim.

Rúben Amorim, treinador do Manchester United (Foto: Oli Scarff/AFP)

Rúben Amorim planeja continuar no time

Mesmo com o revés na decisão, o treinador português deixou claro que continuará no comando do United enquanto tiver respaldo interno - e que não cogita sair por conta própria. Obviamente, ainda pode haver discussões, já que o treinador foi o pivô de uma das piores temporadas do Manchester United na história.

continua após a publicidade

- Não vou desistir. Estou confiante no meu trabalho e não vou mudar nada. Se a diretoria ou os torcedores acharem que eu não sou o cara certo, saio no dia seguinte, sem nenhuma conversa sobre indenização. Mas enquanto o clube quiser que eu fique, vou continuar - afirmou Rúben Amorim

➡️Harry Kane parabeniza Tottenham por título da Liga Europa

O retrospecto, no entanto, pesa: são 16 derrotas e apenas 15 vitórias em 41 partidas sob o comando de Amorim. Apesar disso, ele recebeu apoio público do elenco. O lateral Luke Shaw, um dos líderes do grupo, saiu em defesa do treinador:

- Posso dizer com 100% de certeza que ele é o homem certo. Os resultados não têm sido bons. Estou aqui há muito tempo e já trabalhei com vários treinadores. Falo por mim e, com certeza, em nome de todos os jogadores: o Rúben é o técnico ideal para colocar o Manchester United de volta ao topo - afirmou o lateral

Como foi a partida do Manchester United

O United teve mais posse de bola e pressionou o Tottenham durante quase toda a segunda etapa. O time criou chances com Garnacho, Højlund, Luke Shaw e Casemiro, mas parou em grandes defesas de Vicario e na zaga bem postada dos Spurs. O gol da vitória saiu ainda no primeiro tempo, com Johnson, aos 41 minutos, após confusão na área. Nos acréscimos, o United teve duas chances claras para empatar: uma cabeçada de Shaw e um voleio de Casemiro, mas nenhuma delas encontrou as redes.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.