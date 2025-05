Quanto custa um clube de futebol? Veja ranking dos mais valiosos do mundo

O futebol é muito mais do que gols e títulos: é também um negócio que movimenta bilhões de dólares todos os anos. O mais recente levantamento da Sportico revelou quais são os clubes de futebol mais valiosos do mundo — um ranking pelo Real Madrid, avaliado em US$ 6,53 bilhões. Este é o valor que alguém teria que pagar caso o clube estivesse à venda.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O sucesso dentro de campo impulsionou os números: só na temporada passada, o Real faturou US$ 154 milhões em premiação pela conquista da Champions League. Fora dos gramados, a renovação de US$ 1,2 bilhão do Santiago Bernabéu fez a receita de matchday dobrar, além de um expressivo aumento nas receitas comerciais, que saltaram 23%.

🏆 Os 10 clubes de futebol mais valiosos do mundo

Confira a seguir os 10 primeiros colocados no ranking da Sportico, que mede o valor de mercado dos clubes:

# Clube País Valor (US$) Valor (R$) 1º Real Madrid Espanha US$ 6,53 bi R$ 36,88 bilhões 2º Man United Inglaterra US$ 6,09 bi R$ 34,42 bilhões 3º Barcelona Espanha US$ 5,71 bi R$ 32,26 bilhões 4º Liverpool Inglaterra US$ 5,59 bi R$ 31,60 bilhões 5º Bayern Alemanha US$ 5,21 bi R$ 29,44 bilhões 6º Man City Inglaterra US$ 5,16 bi R$ 29,17 bilhões 7º Arsenal Inglaterra US$ 4,49 bi R$ 25,39 bilhões 8º PSG França US$ 4,26 bi R$ 24,07 bilhões 9º Tottenham Inglaterra US$ 3,68 bi R$ 20,80 bilhões 10º Chelsea Inglaterra US$ 3,57 bi R$ 20,17 bilhões

💸 Europa domina, mas a MLS cresce

O levantamento mostra a hegemonia europeia: os clubes das ligas da Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França dominam as primeiras posições. A Premier League se destaca com 14 equipes entre as 50 mais valiosas, impulsionada pela força dos contratos internacionais de televisão.

continua após a publicidade

Por outro lado, a Major League Soccer (MLS) aparece fortemente na parte inferior da lista, com 19 clubes. Apesar de receitas mais modestas, a estrutura organizada, estádios modernos e ausência de rebaixamento garantem uma valorização crescente aos clubes norte-americanos.

📈 Por que os clubes estão mais caros?

Segundo a Sportico, o valor combinado dos 50 maiores clubes é de US$ 86 bilhões, crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Entre os fatores que impulsionaram as avaliações estão:

continua após a publicidade

✅ A valorização do euro e da libra esterlina frente ao dólar.

✅ A receita crescente com novos contratos de TV, especialmente na Premier League.

✅ Investimentos em estádios e infraestrutura, como o caso do Bernabéu.

✅ Expansão global das marcas, impulsionada por patrocínios e venda de produtos.

⚠️ O caso brasileiro

Apesar do crescimento do futebol brasileiro, nenhum clube nacional aparece entre os 50 mais valiosos. A diferença se explica, principalmente, pelo modelo de negócios mais arcaico, receitas menores com direitos internacionais de transmissão e ausência de infraestrutura comparável à dos gigantes europeus.

Com a entrada de novos investidores e a profissionalização da gestão, espera-se que, em breve, clubes brasileiros possam reduzir essa diferença e, quem sabe, figurar entre os gigantes globais.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.