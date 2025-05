Bruno Fernandes abre portas para possível saída do United

Um cenário onde o Manchester United não tem Bruno Fernandes no elenco parece cada vez mais próximo da realidade. O vice na Europa League, diante do rival Tottenham, abalou as estruturas dos Red Devils, que precisarão forçar vendas para ajustar a parte financeira interna, e uma saída do português não está descartada.

Questionado após o revés por 1 a 0 no San Mamés, na quarta-feira (21), o capitão dos mancunianos abriu o jogo sobre um adeus a Old Trafford, e tratou as chances como existentes.

- Eu estarei no clube até me disserem que é hora de eu ir embora. Se o clube achar que é hora de separar os caminhos porque eles querem fazer dinheiro com uma venda ou algo do tipo, será o que será. O futebol, às vezes, é assim mesmo - declarou o lusitano.

Apesar da compreensão com a crise financeira, Bruno também citou que sua única preocupação é com o futebol, e não planeja um novo destino motivado pelo dinheiro.

- Meu ponto de vista nunca foi sobre o lado econômico. Se eu quiser sair pelo financeiro, sempre terei opções de sair, mas esse não é o caso. Eu quero ganhar troféus e estar envolvido nas melhores competições possíveis - afirmou o atleta.

👀 A situação de Bruno Fernandes no United

Bruno Fernandes tem contrato com o Manchester até o fim do primeiro semestre de 2027. Segundo o portal "Transfermarkt", o valor de mercado do meio-campista é avaliado em 55 milhões de euros (mais de R$ 350 milhões na cotação atual), 10 a menos do que a compra, realizada junto ao Sporting em janeiro de 2020.

Capitão do United nos últimos meses, o camisa 8 está a apenas 11 partidas de completar 300 jogos pelo clube, marca que só poderá ser alcançada se continuar em Carrington. Em 2024/25, o United encerrará uma temporada ruim - além do vice continental, ocupa a 16ª colocação na Premier League - em confronto com o Aston Villa, no domingo (25), pela última rodada do Campeonato Inglês.

Bruno Fernandes é consolado por oponentes após derrota do United na Europa League (Foto: Cesar Manso/AFP)

Além dos problemas intra, o clube também encara uma série de litígios extracampo. O bilionário Jim Ratcliffe, que adquiriu parte das ações em fevereiro de 2024, ainda não conseguiu encontrar o caminho ideal para a parte financeira, e tomou uma série de medidas drásticas, como demissões em massa de funcionários e até redução alimentar. A venda de alguns atletas deve ser o próximo passo, e nomes como Rashford, Sancho e Antony devem ser negociados em definitivo.

