Ancelotti fala sobre final da Libertadores e exalta Botafogo

Possível adversário do Botafogo na Copa Intercontinental na próxima semana, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, revelou que assistiu à final da Libertadores, no último sábado (30), e exaltou a atmosfera e a equipe de Artur Jorge:

continua após a publicidade

➡️ Botafogo disputa Copa Intercontinental na próxima semana; veja confrontos

➡️ Artur Jorge retira jogadores da festa do Botafogo: ‘Temos mais uma final’

– Sim, eu vi o jogo. Um ambiente fantástico, fiquei encantando. Um primeiro minuto de jogo incrível, com esse pontapé incrível. Depois a atitude e o compromisso do Botafogo foram extraordinários.

O treinador italiano também falou sobre a possibilidade de enfrentar a equipe brasileira na competição internacional em dezembro:

– Eles jogaram uma partida fantástica, estou muito feliz pelo Allan (treinado por Carlo no Napoli), que ganhou a Libertadores pelo Botafogo, um time histórico do futebol brasileiro. Foi capaz de ganhar a Libertadores pela primeira vez. Então, sim, estamos encantados. Isso passa e agora eles precisam lutar em outras partidas para chegar à final do Mundial contra nós.

continua após a publicidade

Veja o vídeo

Perguntei pro ⁦@MrAncelotti⁩ hoje se ele tinha visto a vitória épica do glorioso ⁦@Botafogo⁩ na final da ⁦@LibertadoresBR⁩ e ele deu essa resposta. Disse q viu o jogo, q achou incrível e elogiou muito o esforço e sacrifício dos jogadores. ⭐️🖤🤍🔥 #GloriaEterna pic.twitter.com/ljkySb78nR — Fernando Kallás (@fernandokallas) December 3, 2024

Caminho do Botafogo na Copa Intercontinental

O Glorioso começa a disputa nas quartas de final da competição e encara o Pachuca, do México, detentor da Copa dos Campeões da Concacaf. A partida acontece no próximo dia 11, no Estádio 974, em Doha.

Caso supere os mexicanos, o Botafogo terá pela frente o Al Ahly, do Egito, campeão da Ligas dos Campeões da África e que está na semifinal porque já venceu um dos playoffs do torneio. O jogo também está marcado para o 974, no dia 14 de dezembro.

continua após a publicidade

A grande decisão acontece no dia 18, diante do Real Madrid, atual campeão europeu. A final da Copa Intercontinental será no Lusail, maior estádio do Qatar e palco da final da Copa do Mundo de 2022. A data da decisão também coincide com da final daquele Mundial.

Antes disso, o Botafogo terá mais uma decisão para disputar pelo Campeonato Brasileiro. Após a conquista da Libertadores, o time de Artur Jorge volta a campo contra o Internacional, nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, e pode ser campeão nacional caso o Palmeiras perca para o Cruzeiro, no Mineirão. Ambas as partidas acontecem às 19h30 (de Brasília).

Luiz Henrique, jogador do Botafogo, comemora conquista da Libertadores. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo