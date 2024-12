Eduardo Coudet é anunciado como novo técnico do clube europeu

Eduardo Coudet, ex-treinador de Internacional e Atlético-MG, foi anunciado como novo comandante do Aláves, equipe da primeira divisão espanhola. O argentino estava sem clube desde que deixou o Colorado, em julho deste ano.

Coudet, de 50 anos, assume o 16º colocado do Campeonato Espanhol na temporada 2024/25. O técnico substitue Luis Garcia, que deixou o Aláves após o empate contra o Leganés no sábado (30), pela 15ª rodada da La Liga.

Não é a primeira vez de Coudet no futebol espanhol. Em 2020, ele foi técnico do Celta de Vigo, com a missão de evitar o rebaixamento da equipe. Ao fim do campeonato, o time termiou em oitavo lugar. O treiandor foi demitido em novmebro de 2022.

Coudet foi técnico do Internacional em duas passagens, com mais de 100 jogos no comando. Pelo Atlético-MG, o argentino foi campeão mineiro em 2023, mas deixou o clube no meio da temporada. Antes de chegar no Brasil, o treinador teve trabalho de destaque no Rosario Central e no Racing, da Argentina.

