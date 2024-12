Ex-jogador da seleção inglesa vai enfrentar o filho na Copa da Inglaterra

Ashley Young, de 39 anos, vai dividir o gramado com o filho Tyler Young, de 24 anos, em lados opostos. O Everton, do veterano, vai enfrentar o Peterborough United, do filho, pela terceira fase da Copa da Inglaterra.

O sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa da Inglaterra aconteceu na segunda-feira (2). A partida que será disputada no Goodison Park, estádio do Everton, ainda não tem data definida. Nas redes sociais, Ashley Young comemorou a oportunidade de jogar contra o filho:

— Sonhos podem se realizar — escreveu Ashley Young.

Quem são?

Um dos principais laterais do futebol inglês nos últimos anos, Ashley Young joga profissionalmente há 20 anos. Revelado pelo Watford, o atleta também teve passagens por Aston Villa, Manchester United, Internazionale e Everton. Pelos Red Devils, foram nove temporadas seguidas, entre 2011 e 2020, com 261 jogos. Contudo, somando as duas experiências no Aston Villa, o veterano tem 38 gols e 52 assistências em 247 jogos, sendo os melhores números individuais da carreira dele. Pela Inglaterra, Young atuou em 39 oportunidades, com sete bolas na rede.

Tyler Young, por sua vez, é formado nas categorias de base do Arsenal. O jogador teve passagem por Queens Park Rangers e Milton Keynes Dons, até chegar ao Peterborough, da terceira divisão inglesa. Diferentemente do pai, ele atua no meio-campo.

