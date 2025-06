Cristiano Ronaldo segue brilhando com a camisa de Portugal. Mesmo aos 40 anos, o craque conduziu a Seleção das Quinas ao título da Nations League, marcando um dos gols na decisão diante da Espanha, em empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e vitória nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Torcedor cai de arquibancada e morre durante Portugal x Espanha

➡️ Após título, Portugal toma decisão sobre futuro de treinador

Após o confronto, o astro, que ergueu a taça pela segunda vez na carreira e chorou com a conquista, definiu o feito como especial, e provocou os próprios filhos, que são espanhóis.

- O sofrimento, as lágrimas, tudo é especial. Foi pela nossa nação, pelos portugueses aqui no estádio, os que estão em Portugal a torcer por nós. Meus filhos são espanhóis, e sempre brincam comigo em casa. Para me deixar irritado, eles cantam "Espanha, Espanha". Agora viram o pai ganhar da Espanha, e vou ficar com um pouquinho mais de moral. Vão respeitar mais o pai - brincou o camisa 7.

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo revela onde vai jogar na próxima temporada

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ronaldo entrou em campo mesmo lesionado, já que declarou ter sentido um problema ainda no aquecimento. Mesmo apagado em boa parte do duelo, apareceu no segundo tempo para marcar o tento do empate em 2 a 2, pegando sobra de bola na área e tomando o espaço do lateral Cucurella para completar de primeira para o fundo das redes de Unai Simón.

continua após a publicidade

- Tive uma pequena lesão, e aquilo sempre foi a mais. Mas forcei. Pela seleção, você tem que forçar. Se eu tivesse de quebrar uma perna, quebraria. Ganhar um título sempre é o auge. Essa geração merecia um título dessa magnitude, é sempre especial. Tenho muitos títulos, individuais e de clubes, mas não há nada melhor do que ganhar por Portugal. As lágrimas foram de dever cumprido e muita alegria - declarou o atacante.

⚽ Portugal de Cristiano Ronaldo vence a Espanha: como foi o jogo?

Com a bola rolando, Portugal e Espanha fizeram um grande confronto em Munique. Campeões da Eurocopa de 2024, os comandados de De La Fuente chegaram com favoritismo e estiveram duas vezes à frente do placar, por intermédio de Zubimendi e Oyarzabal. Porém, em ambas ocasiões, a Seleção das Quinas reagiu, com gols de Nuno Mendes e Ronaldo. A prorrogação terminou sem gols, e nos pênaltis, Diogo Costa brilhou ao defender a cobrança de Morata, conduzindo sua equipe ao triunfo por 5 a 3 e ao título da Nations League pela segunda vez em seis anos.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!