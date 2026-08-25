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Ruben Amorim deixa Rafael Leão fora dos planos do Milan: 'Não é importante'

Técnico português afirmou que atacante não está preparado para jogar e reforçou prioridade no coletivo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 08:07
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Rafael Leão comemora gol pelo Milan
Rafael Leão comemora gol pelo Milan (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

O técnico Ruben Amorim deixou claro que Rafael Leão não é prioridade no início de seu trabalho no Milan. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Torino, na estreia da Serie A, o treinador português voltou a abordar a situação do atacante e afirmou que o mais importante neste momento é a equipe.

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A declaração reforça o cenário de indefinição em torno do futuro de Leão. O português não foi relacionado para a estreia do campeonato e pode deixar o Milan ainda nesta janela de transferências. Clubes como Aston Villa, Leeds, Galatasaray e Barcelona já foram apontados como interessados no jogador.

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— Leão não é importante neste momento, nem em momento algum. O mais importante é sempre a equipe; é o que mais importa. Precisamos estar preparados para, caso um jogador não esteja disponível para a equipe, ter outro que possa nos ajudar a vencer. Agora vamos ver o que acontece no fechamento da janela de transferências — afirmou Amorim.

Ruben Amorim é o treinador do Milan
Ruben Amorim é o treinador do Milan (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Leão fora do jogo

Antes da estreia contra o Torino, Amorim já havia explicado que Rafael Leão não estava em condições de participar da partida. O técnico ressaltou, porém, que o atacante continua pertencendo ao Milan e que sua situação poderá ser definida nos próximos dias.

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— O Rafa não é importante neste momento. O jogo de amanhã é que é importante. Ele não está pronto para jogar, mas é nosso jogador. Todos os outros estão prontos. Não tenho novidades sobre saídas de jogadores. O importante é ganhar amanhã. O Leão não estará disponível amanhã, veremos no futuro.

A ausência ocorre justamente em um momento de incerteza no mercado. O Milan estaria trabalhando para encontrar um destino para jogadores que não fazem parte dos planos de Amorim, e Rafael Leão aparece entre os nomes que podem deixar o clube italiano.

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Rafael Leão em ação no duelo entre Milan x Juventus
Rafael Leão em ação no duelo entre Milan x Juventus (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Milan reduz preço por Rafael Leão

A tentativa de negociar o atacante se arrasta durante a janela. Inicialmente, o Milan trabalhava com uma pedida entre 50 milhões de euros e 60 milhões de euros (cerca de R$ 305 milhões a R$ 366 milhões) por Rafael Leão. Porém, com o fechamento da janela se aproximando, o clube italiano teria reduzido o valor esperado para 40 milhões de euros a 45 milhões de euros (cerca de R$ 244 milhões a R$ 274 milhões) para tentar facilitar a saída do português.

O Aston Villa aparece como um dos principais interessados. O clube inglês busca um substituto para Morgan Rogers, negociado com o Chelsea, e teria identificado Leão como uma das opções para reforçar o ataque.

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Rafael Leão - Milan 3x0 Rennes
Rafael Leão em ação pelo Milan (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Amorim cobra adaptação ao novo modelo

A situação de Leão também está relacionada às exigências de Amorim para o novo Milan. O treinador português pretende que os jogadores tenham participação intensa sem a bola e destacou que nenhum atleta terá vaga garantida apenas pelo nome.

— O Rafa é um futebolista de um potencial incrível, mas precisa de assimilar que no nosso Milan todos têm de defender, pressionar e correr pelo grupo. Neste momento, não está pronto para jogar. E ninguém joga apenas pelo nome.

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Rafael Leão tem contrato com o Milan e segue como um dos principais ativos do elenco. Apesar disso, as declarações de Amorim e o interesse de clubes ingleses aumentam a possibilidade de uma mudança ainda nesta janela, que se encerra no dia 1º de setembro.

Ruben Amorim é o treinador do Milan
Ruben Amorim é o treinador do Milan (Foto: Sergei GAPON / AFP)

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