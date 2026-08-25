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Bayern de Munique toma decisão sobre Musiala após desmaios

Clube alemão monta plano específico para o retorno do meia-atacante

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 09:18
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Jamal Musiala, Bayern de Munique
Jamal Musiala durante a partida do Campeonato Alemão, jogando pelo Bayern de Munique. (Foto de Ronny HARTMANN / AFP)

O Bayern de Munique decidiu preservar Jamal Musiala no início da temporada após o jogador sofrer dois episódios de desmaio recentemente. Segundo o "Bild", o meia-atacante alemão não será relacionado para a estreia do clube na Bundesliga, contra o Stuttgart, na sexta-feira (28).

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Musiala também ficou fora da Supercopa da Alemanha na semana passada. O Bayern considera que o duelo com o Stuttgart acontece cedo demais para o retorno do jogador, que segue um planejamento específico e realiza trabalhos individuais desde a última quinta-feira (20).

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Musiala sofreu dois episódios em três dias

O primeiro episódio aconteceu em 15 de agosto, durante um amistoso contra o RB Leipzig. Três dias depois, Musiala voltou a sofrer um desmaio durante a partida diante do Heidenheim.

Os episódios estão relacionados, segundo as informações divulgadas pelo clube e pela imprensa alemã, a uma disfunção neurológica que provoca períodos temporários de alteração da consciência. O próprio jogador já havia falado publicamente sobre a condição após os acontecimentos.

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Depois dos episódios, o Bayern voltou a ajustar a medicação de Musiala. A intenção é recuperar o controle apresentado pelo jogador durante a temporada passada.

Jogadores cercando Musiala
Jogadores do Bayern e do Heidenheim cercam Musiala em campo após desmaio (Foto: Reprodução)

Bayern planeja retorno na segunda rodada

Os médicos que acompanham Musiala consideram que o jogador pode continuar atuando profissionalmente, já que ele está fisicamente em boas condições. O objetivo agora é esperar que a nova dosagem da medicação produza o efeito esperado. Esse processo costuma levar entre 10 e 14 dias, de acordo com as informações divulgadas.

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O planejamento do Bayern prevê que Musiala volte parcialmente aos treinamentos nesta semana. A expectativa do clube é que o meia-atacante possa estar disponível para a segunda rodada da Bundesliga, contra o Schalke, fora de casa.

Jamal Musiala em ação pelo Bayern de Munique
Jamal Musiala em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Divulgação/X)

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