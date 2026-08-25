Mourinho defende Vini Jr e faz alerta à arbitragem espanhola Técnico português afirma que árbitros devem coibir faltas e agressões durante as partidas

O técnico José Mourinho concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (25), na véspera do duelo do Real Madrid com a Real Sociedad, por La Liga, e abordou diferentes temas relacionados ao início de temporada da equipe. Entre os assuntos, o português falou sobre seu comportamento à frente do clube, a arbitragem, e a utilização de Bellingham, Vini Jr e Mbappé juntos no ataque.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mourinho afirmou que atualmente consegue controlar melhor as próprias emoções e atribuiu parte disso ao comportamento dos jogadores e dos profissionais que trabalham no Real Madrid. O treinador disse que mantém uma postura mais tranquila, mas reconheceu que situações de dificuldade e frustração ainda podem provocar reações mais fortes.

continua após a publicidade

— Desde há alguns anos me sinto mais tranquilo, com mais controle das minhas emoções. Situações difíceis vão chegar. Não vi pessoas com preguiça, gosto que trabalhem para o Real Madrid. Talvez eles estejam me protegendo do meu lado sombrio da personalidade — afirmou.

Jogadores do Real Madrid comemorando o gol de Mbappé (Foto: Ina Fassbender / AFP)

Mourinho defende Vini Jr e cobra arbitragem

O treinador também comentou a forma como Vini Jr é tratado pelos adversários. Mourinho avaliou que o atacante precisa controlar melhor as próprias reações, mas ressaltou que a arbitragem também tem responsabilidade para impedir que faltas e provocações aumentem de intensidade durante as partidas.

continua após a publicidade

— Quero que o Vini tenha mais controle emocional, mas começa o jogo e três minutos depois fazem uma agressão que é expulsão. O árbitro tem que proteger todos os jogadores e o jogo — disparou Mou.

Mourinho ainda afirmou confiar nos árbitros espanhóis e rejeitou a ideia de que profissionais entrem em campo com intenção de beneficiar algum clube.

continua após a publicidade

— Antes de cada partida sempre confio no árbitro, na La Liga e na Champions. Depois do jogo, às vezes há coisas que não gosto. Não penso que exista hoje um árbitro na Espanha que vá para o campo pensando que é amigo de Negreira. Estou totalmente do lado da honestidade dos árbitros espanhóis — concluiu.

Vini Jr disputa bola com Expósito no duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Mbappé, Vini e Bellingham juntos

Mourinho também foi questionado sobre a possibilidade de utilizar Mbappé, Vini Jr e Bellingham ao mesmo tempo. O treinador afirmou que pretende contar com os três e que cabe à comissão técnica encontrar maneiras de equilibrar as características do trio.

continua após a publicidade

— Quero os três. Os pontos positivos sempre superam os negativos. Estou aqui também para ajudar, antes do jogo, com o trabalho e com as minhas decisões para que eles possam encaixar — declarou.

O português também explicou que vê Carlos Espí como uma alternativa para atuar ao lado de Mbappé em determinadas situações. Segundo Mourinho, o atacante possui características diferentes das de Endrick e pode ser útil diante de adversários que atuem mais recuados.

continua após a publicidade

— Começamos a pré-temporada com Endrick, Espí tem um perfil diferente. Contra o Espanyol, Mbappé estava tentando criar jogadas individuais e eu achei que Carlos poderia suprir essa necessidade — analisou o treinador.

José Mourinho abraça Carlos Espí após vitória do Real Madrid (Foto: Josep LAGO / AFP)

Real estreia no Bernabéu

O duelo com a Real Sociedad será disputado nesta quarta-feira (26), às 21h, no Santiago Bernabéu. A partida é referente à primeira rodada de La Liga, que foi adiada em função da participação dos jogadores do Real Madrid na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Será também o primeiro jogo da temporada do clube no estádio. Mourinho afirmou que espera encontrar uma torcida concentrada no apoio à equipe e pediu que os jogadores mantenham a mesma postura demonstrada na estreia contra o Espanyol.

— Eu não sou importante. O mais importante é a equipe. Quero que a torcida receba o time com paixão. Espero que a equipe tenha a mesma fome de vencer, atitude, resiliência, força e tranquilidade — finalizou Mourinho.

continua após a publicidade

José Mourinho é técnico do Real Madrid (Foto: Josep LAGO / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.