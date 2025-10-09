A Federação Portuguesa de Futebol anunciou Portugal e a Seleção Brasileira Feminina farão um amistoso no dia 2 de dezembro. A partida será realizada no Estádio Municipal de Aveiro. O duelo ainda não foi divulgado pela CBF.

Antes de enfrentar a seleção lusitana, o Brasil fará dois amistosos na Europa neste mês de outubro. O primeiro será contra a Inglaterra, no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, a Seleção encara a Itália, em 28 de outubro, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

Enquanto isso, Portugal terá dois amistosos em outubro e um em novembro. Os dois primeiro serão contra os Estados Unidos no dia 23/10, às 20h (de Brasília), no Subaru Park, na Pensilvânia, e no dia 28, às 17h, no Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, em Connecticut. Os portugueses farão o amistoso de novembro no dia 28, contra a Holanda em casa.

Confira a lista de convocadas da Seleção Brasileira

🧤 Goleiras: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo) 🛡️ Defensoras: Tarciane (Lyon), Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (Cruzeiro), Vitória Calhau (Cruzeiro), Mariza (Corinthians) Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG) 🧠 Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC) 🎯 Atacantes: Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Dudinha (San Diego Wave), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)

Seleção brasileira feminina em jogo da Copa América (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Amistosos do Brasil feminino

Inglaterra x Brasil

📅 25 de outubro (sexta-feira)

🕐 13h30 (de Brasília)

📍 Etihad Stadium – Manchester (ING)

Itália x Brasil