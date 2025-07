A nova hierarquia do Al-Nassr reforça a influência de CR7 nos bastidores

Cristiano Ronaldo é a maior referência do Al-Nassr. Contratado pelo clube árabe em 2023, o atacante elevou o patamar não só do time, mas também da liga – passando a ser um "garoto propaganda" do futebol do país. Após anunciar a renovação do contrato de Cristiano Ronaldo até 2027, o Al‑Nassr deu mais um passo visando uma reestruturação interna que evidencia o peso do craque dentro do clube – agora também com grande peso nas decisões executivas.

No último domingo (27), o Al-Nassr anunciou o português Simão Coutinho como novo diretor esportivo do Al-Nassr. O agora dirigente já foi jogador, mas teve uma carreira curta e se aposentou dos gramados com apenas 25 anos – o suficiente para ter conhecido Cristiano Ronaldo nas categorias de base do Sporting. Desde então, Coutinho agenciava jogadores na empresa ProEleven, uma das maiores de Portugal. Os dois teriam se reaproximado por influência de Diogo Dalot, lateral da seleção portuguesa e ex-companheiro de CR7 no Manchester United.

Além dele, o também português Jorge Jesus – conhecido pelos brasileiros por sua passagem vitoriosa no Flamengo – foi anunciado como o novo treinador do Al-Nassr, em 14 de julho. A negociação foi um pedido especial de CR7, que indicou o nome do compatriota à diretoria do time, após a saída do italiano Stefano Pioli. Para fora do gramado, também houve condições para que o craque de 40 anos seguisse defendendo as cores do time.

Cristiano Ronaldo em Al-Nassr x Al-Shabab (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

Nas últimas semanas, o clube saudita passou por reformulações, incluindo a saída de Majed Al-Sorour, antigo CEO. Em 18 de julho, o clube saudita oficializou José Semedo como CEO interino em seu lugar, mais um português. Semedo é amigo de longa data de Cristiano Ronaldo, tendo jogado ao lado do atacante também nas categorias de base do Sporting. No cargo, o ex-jogador assume uma posição importante na estrutura do time, principalmente no setor do mercado de transferências.

A janela de transferências do Al-Nassr que, inclusive, tem uma novidade: o português João Félix. O atacante de 25 anos tem a contratação encaminhada para o Al-Nassr no valor de 30 milhões de euros (quase R$ 200 milhões na cotação atual).

As recentes mudanças deixam claro que o Al-Nassr não pensa apenas em manter Cristiano Ronaldo como peça-chave dentro de campo, mas também como protagonista nos bastidores. O clube, agora mais português do que nunca, aposta na influência do craque para ampliar o seu domínio e uma nova era no futebol saudita.

