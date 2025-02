Cristiano Ronaldo provoca MLS, de Messi: ‘Obviamente pior que o Saudita’

Desde que chegou ao Al-Nassr, em 2023, Cristiano Ronaldo se mostrou um grande defensor do futebol na Arábia Saudita. Durante entrevista ao programa espanhol "La Sexta", na última segunda-feira (3), o astro da seleção portuguesa comparou a liga saudita com a MLS, onde atualmente joga Lionel Messi. Segundo o camisa 7, o campeonato estadunidense é muito pior que a que joga atualmente.

- As pessoas não sabem, dão a sua opinião e falam demais. Fico triste porque é uma realidade diferente quando se fala da Arábia e quando se fala dos Estados Unidos. Se a MLS é pior? É óbvio que sim, mas a Arábia acaba por ser menosprezada. Mas porque sei que as pessoas não sabem do que estão falando - cornetou Cristiano Ronaldo.

- Na Arábia Saudita, tudo está indo muito bem, já se passaram quase dois anos e estou realmente aproveitando a experiência, gosto de viver aqui, minha família também. Sempre tive desafios na minha vida, desde que deixei a Madeira aos 12 anos, não me intimido com grandes desafios, eu gosto - seguiu.

Poucos meses antes de Messi partir para os Estados Unidos e jogar no Inter Miami, Cristiano também buscou novos ares na carreira, acertando uma transferência para o Oriente Médio com um contrato com o Al-Nassr.

O português acredita que tomou a decisão correta ao se transferir ao futebol árabe. Inclusive, a tendência é que ele acerte uma renovação de seu contrato no clube pelo menos até o final da temporada 2025/26.

O que mais Cristiano Ronaldo falou?

Na mesma entrevista, o jogador do Al-Nassr também falou a respeito das comparações com Lionel Messi e outros grandes craques da história do futebol. Para CR7, ele é o melhor de todos tempos, afirmando também ser o jogador mais completo.

- Eu faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou rápido, sou forte. Uma coisa são gostos, uns gostam mais de Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo isso, e respeito. Mas dizer que Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo - afirmou.

