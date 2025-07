Sem a presença de Cristiano Ronaldo, o técnico Jorge Jesus fez sua estreia no comando do Al-Nassr neste sábado (26), em partida amistosa realizada na cidade de Saalfelden, na Áustria, onde o clube saudita realiza a pré-temporada. Após de sair atrás no placar, o Global reagiu e venceu por 5 a 2 o SK St. Johann, equipe da quarta divisão do futebol austríaco.

Os gols do Al-Nassr foram anotados por Sadio Mané, Abdulrahman Ghareeb, Mohamed Simakan, Abdulmajeed Al-Sulaiheem e por um atleta da equipe adversária, que marcou contra. Maximilian Seeber e Aboubacar Cissé descontaram para o clube austríaco.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, não foi relacionado para a partida e permaneceu fora até mesmo do banco de reservas. O astro se apresentou à equipe apenas na última quinta-feira (24).

Cristiano Ronaldo em treinamento pelo Al-Nassr (Foto: Franz Neumayr/APA/AFP)

Esta foi a primeira exibição da equipe no comando de Jorge Jesus, que assinou até o final da temporada 2025/26 com o Al-Nassr. O português é ídolo no Al-Hilal, arquirrival da entidade. Em sua última passagem no clube, conquistou quatro dos cinco títulos possíveis no cenário doméstico da Arábia Saudita. Ao todo, foram 105 jogos, com 81 vitórias, 14 empates e 10 derrotas — aproveitamento de 81,6% pelo Patrão.

O Al-Nassr volta a campo na próxima quarta-feira (31), em mais um amistoso da pré-temporada, desta vez diante do Toulouse. O clube francês, por sua vez, foi derrotado por 7 a 0 pelo RB Leipzig neste sábado, também em duelo preparatório.

