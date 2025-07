Gianluigi Donnarumma vive um grande dilema com a camisa do PSG. Com apenas mais um ano de contrato junto ao clube, o goleiro, que foi um dos pilares do vitorioso 2024/25 vivido pelos parisienses, pode ser vendido nas próximas semanas.

O discurso relacionado ao possível fim de seu ciclo na Cidade Luz ganhou força com a iminente chegada de Lucas Chevalier, do Lille, para a posição de arqueiro. Com isso, a reportagem de Futebol Internacional do Lance! escolheu cinco destinos onde o italiano manteria seu posto de destaque debaixo das traves e poderia resolver grandes problemas.

1- Manchester United 🔴🟡

Se há um clube sofrendo com instabilidade debaixo da meta nos últimos anos, é o Manchester United. Entre De Gea e Onana, a torcida ainda não conseguiu confiar em nenhum arqueiro após o lendário Van der Sar. Diante dos investimentos feitos no setor ofensivo, com chegadas de Mbeumo e Matheus Cunha, a diretoria pode aplicar parte de seu dinheiro no gol para a chegada de Donnarumma. A transação, inclusive, não parece impossível, já que a Sky Sports noticiou o interesse dos mancunianos.

2- Chelsea 🔵🔵

Sem sair da Inglaterra, o Chelsea aparece como um bom destino para o italiano. Robert Sánchez, muito criticado pelas atuações ao longo de 2024/25, fez as pazes com o torcedor dos Blues após um ótimo Mundial de Clubes. Entretanto, Gigi poderia liderar o jovem elenco comandado por seu compatriota Enzo Maresca e exercer um papel importante em Londres.

3- Galatasaray ⚪🟡🔴

Saindo dos grandes centros europeus, o projeto forte montado pelo Galatasaray é uma boa opção para Gianluigi. O clube tirou astros como Morata, Osimhen e Icardi das principais ligas europeias, mas como diz o ditado, "todo bom time começa por um grande goleiro". Ahmet Sen e o experiente Güvenç, apesar dos estilos diferentes, não estão no nível do atual campeão europeu; o que afasta o acordo entre as partes é o alto salário cobrado pelo jogador.

4- Al-Nassr 🟡🔵

Como não poderia deixar de ser, a Arábia Saudita continua sendo um mercado amplamente considerado pelos atletas do futebol europeu. Os grandes questionamentos da torcida do Al-Nassr sobre as atuações de Bento abririam uma boa possibilidade para a chegada do italiano a Riade, assumindo uma função de líder da defesa na equipe que já tem Cristiano Ronaldo e conta agora com o reforço do português João Félix.

5- Bayern de Munique 🔴🔴

Dar sequência ao legado de Manuel Neuer não será tarefa fácil para nenhum goleiro. Conferir a responsabilidade aos atuais reservas não parece ser o caminho ideal. Com isso, o Bayern de Munique poderia entregar a Donnarumma a chance de seguir a estrada trilhada por Neuer. A elasticidade e o bom jogo com os pés são atributos semelhantes, o que não dificultaria a adaptação do torcedor, e a missão estaria entregue a um arqueiro jovem, mas com ampla experiência.

