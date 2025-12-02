Torcedores do Flamengo pedem contratação de ex-Botafogo: 'Encaixe certo'

Depois de conquistar o tetracampeonato da Libertadores, muitos rubro-negros já começaram a planejar o 2026 do clube e mandaram um recado para o diretor José Boto. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram a contratação de um ex-Botafogo.

O ano ainda nem acabou, mas a Nação Rubro-Negra já está com sede de mais títulos. Para isso, muitos torcedores do Flamengo querem Luiz Henrique, ídolo do Botafogo, para 2026. O jogador negociou com o Rubro-Negro em 2024, antes de acertar a ida para o rival.

Nas redes sociais, o nome do ídolo do Botafogo foi bastante comentado por torcedores do Flamengo nos últimos dias. Veja os comentários abaixo:

Luiz Henrique em Flamengo x Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja comentários dos torcedores do Flamengo sobre o ex-Botafogo

'Sonho' já negociou com o Rubro-Negro

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique chegou a negociar com o Flamengo antes de fechar com o Botafogo. Na época de Real Bétis, os dois clubes cariocas disputaram a contratação do jogador, mas John Textor venceu a disputa e pagou 22 milhões de euros.

No Botafogo, Luiz Henrique fez gol no Flamengo na vitória alvinegra por 2 a 0, no Maracanã, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No jogo de volta, o Alvinegro venceu por 4 a 1 em grande atuação do camisa 7.

Depois de grande temporada no Glorioso, Luiz Henrique figurou em quase todas as convocações de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Atualmente, o ponta joga no Zenit, da Rússia, clube acostumado a dificultar negociações com equipes brasileiras.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram a contratação do ex-Botafogo para a temporada de 2026. Uma negociação com o clube russo não seria simples, já que o brasileiro é um dos principais jogadores da equipe.