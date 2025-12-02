Torcedores do Flamengo pedem contratação de ex-Botafogo: 'Encaixe certo'
Rubro-Negro se sagrou tetracampeão da Libertadores no último sábado (29)
Depois de conquistar o tetracampeonato da Libertadores, muitos rubro-negros já começaram a planejar o 2026 do clube e mandaram um recado para o diretor José Boto. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram a contratação de um ex-Botafogo.
Herói do tetra do Flamengo, Danilo vive affair com modelo
Fora de Campo
Jornalista critica final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo: 'Parecia tênis'
Fora de Campo
Zinho aponta diferença entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores: 'É nítido'
Fora de Campo
O ano ainda nem acabou, mas a Nação Rubro-Negra já está com sede de mais títulos. Para isso, muitos torcedores do Flamengo querem Luiz Henrique, ídolo do Botafogo, para 2026. O jogador negociou com o Rubro-Negro em 2024, antes de acertar a ida para o rival.
Nas redes sociais, o nome do ídolo do Botafogo foi bastante comentado por torcedores do Flamengo nos últimos dias. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários dos torcedores do Flamengo sobre o ex-Botafogo
'Sonho' já negociou com o Rubro-Negro
Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique chegou a negociar com o Flamengo antes de fechar com o Botafogo. Na época de Real Bétis, os dois clubes cariocas disputaram a contratação do jogador, mas John Textor venceu a disputa e pagou 22 milhões de euros.
No Botafogo, Luiz Henrique fez gol no Flamengo na vitória alvinegra por 2 a 0, no Maracanã, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No jogo de volta, o Alvinegro venceu por 4 a 1 em grande atuação do camisa 7.
➡️Galvão rasga o verbo com formato da Copa Intercontinental: 'Uma ofensa'
Depois de grande temporada no Glorioso, Luiz Henrique figurou em quase todas as convocações de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Atualmente, o ponta joga no Zenit, da Rússia, clube acostumado a dificultar negociações com equipes brasileiras.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram a contratação do ex-Botafogo para a temporada de 2026. Uma negociação com o clube russo não seria simples, já que o brasileiro é um dos principais jogadores da equipe.
