Panathinaikos vira, campeão concede empate e Braga passeia: os resultados do dia na Europa League
Equipes duelaram pela ida da fase de play-offs da competição continental
Os jogos de ida da fase de playoffs da Europa League aconteceram nesta quinta-feira (21), com confrontos eletrizantes. O Panathinaikos, jogando em casa, saiu atrás do Samsunspor, mas conseguiu a remontada, enquanto o Steaua Bucareste, campeão da Champions em 1985/86, concedeu o empate no fim ao Aberdeen. Confira abaixo todos os resultados.
Vale indicar que os classificados deste estágio ganham vaga no estágio de fase de liga, que terá início em meados de setembro, enquanto os eliminados descem para disputar a edição de 2025/26 da Conference League, terceiro nível do futebol do Velho Continente.
🏆 Confira os resultados de hoje na Europa League
⚽ Midtjylland (DIN) 4x0 KuPS (FIN)
⚽ Malmö (SUE) 3x0 Sigma (RTC)
⚽ Brann (NOR) 2x1 AEK Larnaca (CHP)
⚽ Panathinaikos (GRE) 2x1 Samsunspor (TUR)
⚽ Shkëndija (MAC) 2x1 Ludogorets (BUL)
⚽ Zrinjski Mostar (BOS) 0x2 Utrecht (HOL)
⚽ Maccabi Tel-Aviv (ISR) 3x1 Dinamo de Kiev (UCR)
⚽ Slovan Bratislava (SVK) 0x1 Young Boys (SUI)
⚽ Lech Poznan (POL) 1x5 Racing Genk (BEL)
⚽ Rijeka (CRO) 1x0 PAOK (GRE)
⚽ Aberdeen (ESC) 2x2 Steaua Bucareste (ROM)
⚽ Lincoln Red Imps (GIB) 0x4 Braga (POR)
⚽ O resumo dos confrontos
O Panathinaikos, que eliminou o forte Shakhtar Donetsk na fase anterior, buscou remontada crucial na eliminatória diante do Samsunspor, em confronto entre times de Grécia e Turquia, escolas tradicionais do futebol europeu. Já no segundo tempo, Logi Tómasson abriu o placar em pleno Olímpico de Atenas e assustou o Trevo. Porém, a forte bola aérea do time de Rui Vitória decidiu: Kyriakopoulos, em petardo após rebote de escanteio, e Palmer-Brown, após cruzamento do brasileiro Tetê, viraram o embate.
Quem não teve a mesma sorte foi o Steaua Bucareste, campeão da Champions em 1985/86. Jogando diante do Aberdeen na Escócia, a equipe saiu na frente com Birligea ainda na primeira etapa, mas viu Cisotti ser expulso seis minutos depois do gol. Com poucos segundos da metade final, Olaru aproveitou falha da defesa e ampliou. Porém, a superioridade fez os donos da casa reagirem: Polvara descontou aos 16', e Sokler, restando um minuto para o fim do tempo regulamentar, deixou tudo igual e manteve a definição viva para a próxima semana.
No fechamento da rodada, quem brilhou foi o Braga. Diante do Lincoln Red Imps, em Gibraltar, a equipe não tomou conhecimento das dificuldades como visitante e fez 4 a 0. Victor Gómez abriu o placar no primeiro tempo; Rodrigo Zalazar, ex-alvo de clubes brasileiros, fez dois, e Pau Víctor, ex-Barcelona, fechou a conta na reta final.
🏟️ O caminho até a final
A decisão da 55ª edição da Europa League está prevista para acontecer no dia 20 de maio de 2026, uma quarta-feira. O palco escolhido pela Uefa para receber a decisão do segundo nível europeu é o Tüpras Stadium, estádio do Besiktas, localizado em Istambul, na Turquia.
