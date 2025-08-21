Shakhtar tropeça, BK Häcken faz 7 e Palace sofre para vencer: os resultados do dia na Conference League
Equipes duelaram pela ida da fase de play-offs da competição continental
- Matéria
- Mais Notícias
Os jogos de ida da fase de playoffs da Conference League aconteceram nesta quinta-feira (21), com confrontos eletrizantes. Um dos favoritos, o Shakhtar Donetsk tropeçou e viu sua vida complicar diante do Servette, enquanto o Crystal Palace, campeão da FA Cup, suou para furar o bloqueio do Fredrikstad. Confira abaixo os resultados.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Fifa escala brasileiro para jogos da Copa do Mundo Sub-17
Futebol Internacional21/08/2025
- Futebol Internacional
Uefa aceita pedido do Barcelona para fase de liga da Champions, diz imprensa
Futebol Internacional21/08/2025
- Futebol Internacional
Atlético de Madrid se aproxima de acordo por atacante da Juventus
Futebol Internacional21/08/2025
➡️ Técnico do Betis revela empecilho para contratação de Antony
Vale indicar que os classificados deste estágio ganham vaga no estágio de fase de liga, que terá início em meados de setembro, enquanto os eliminados dão adeus ao sonho de disputar competições continentais em 2025/26.
🏆 Confira os resultados de hoje na Conference League
⚽ Rosenborg (NOR) 2x1 Mainz 05 (ALE)
⚽ Györi ETO (HUN) 2x1 Rapid Viena (AUT)
⚽ Hamrun Spartans (MLT) 1x0 Rigas (LET)
⚽ Wolfsberg (AUT) 2x1 Omonia (CHP)
⚽ BK Häcken (SUE) 7x2 Cluj (ROM)
⚽ Istanbul Basaksehir (TUR) 1x2 Craiova (ROM)
⚽ Breidablik (ISL) 2x1 Virtus (SMN)
⚽ Celje (SVN) 1x0 Baník (RTC)
⚽ Sparta Praga (RTC) 2x0 Riga (LET)
⚽ Levski Sofia (BUL) 0x2 AZ Alkmaar (HOL)
⚽ Neman (BLR) 0x1 Rayo Vallecano (ESP)
⚽ Shakhtar Donetsk (UCR) 1x1 Servette (SUI)
⚽ Olimpija Ljubljana (SVN) 1x4 Noah (ARM)
⚽ Anderlecht (BEL) 1x1 AEK Atenas (GRE)
⚽ Polissya Zhytomyr (UCR) 0x3 Fiorentina (ITA)
⚽ Drita (KOS) 2x1 Differdange (LUX)
⚽ Strasbourg (FRA) 0x0 Brondby (DIN)
⚽ Jagiellonia Bialystok (POL) 3x0 Dinamo City (ALB)
⚽ Lausanne (SUI) 1x1 Besiktas (TUR)
⚽ Shelbourne (IRL) 3x1 Linfield (IRN)
⚽ Crystal Palace (ING) 1x0 Fredrikstad (NOR)
⚽ Hibernian (ESC) 1x2 Legia Varsóvia (POL)
⚽ Santa Clara (POR) 1x2 Shamrock Rovers (IRL)
⚽ Raków Czestochowa (POL) 1x0 Arda Kardzali (BUL)
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
⚽ O resumo dos confrontos
Entre os principais confrontos do dia, o Shakhtar Donetsk, repleto de brasileiros, ficou apenas no empate com o Servette, da Suíça. Eliminado da Europa League pelo Panathinaikos, a equipe de Arda Turan, jogando em Cracóvia, na Polônia, saiu atrás do marcador logo aos oito minutos, com gol de Lamine Fomba; no segundo tempo, após cobrança de escanteio de Kevin, Marlon Gomes apareceu na segunda trave para cabecear, e o zagueiro Bondar deixou tudo igual. A pressão final, porém, não surtiu efeito, e a eliminatória está aberta para a próxima semana.
A atuação do dia ficou por conta dos suecos do BK Häcken. A equipe superou o tradicional Cluj, da Romênia, por 7 a 2. Logo no primeiro tempo, Gustafson (2), Andersen e Svanbäck deram a vantagem à equipe da casa. Korenica descontou, Brusberg fez o quinto e Cordea diminuiu no segundo tempo, mas John Paul Dembe balançou as redes duas vezes mais e encaminhou de vez a qualificação à fase de liga.
No fechamento da rodada, o Crystal Palace foi mais um a triunfar. Diante do Fredrikstad, a equipe, embalada pelos títulos da FA Cup e da Supercopa da Inglaterra, dominou o confronto, mas teve dificuldades de furar o bloqueio norueguês. A vantagem mínima foi construída na segunda etapa: Hughes foi bloqueado na primeira tentativa, e na segunda, bateu torto, mas Mateta apareceu na trajetória e cabeceou por cima de Borsheim para fazer 1 a 0. Vale lembrar que os Eagles haviam se qualificado para a Europa League, mas por ter ações de John Textor, que também era dono de parte do Lyon, a Uefa os derrubou um nível europeu.
🏟️ O caminho até a final
A decisão da quinta edição da Conference League está prevista para acontecer no dia 27 de maio de 2026, uma quarta-feira. O palco escolhido pela Uefa para receber a decisão do terceiro nível europeu é a Red Bull Arena, localizada em Leipzig, na Alemanha.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias