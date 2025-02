Em agregado de dez gols de diferença, o PSG goleou o Brest, por 7 a 0, nesta quarta-feira (19), no Parc des Princes, em Paris (FRA), em jogo válido pela volta dos play-offs da Champions League. Após vencer fora de casa, os mandantes tiraram o peso das costas e mostraram superioridade máxima. Os gols foram marcados por Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Nuno Mendes e Senny Mayuku.

Em confronto nacional, os comandados de Luis Enrique despacharam os adversários por 3 a 0 no jogo de ida. Com o resultado, os parisienses classificaram às oitavas e enfrentam Barcelona ou Liverpool - o adversário será definido em sorteio na próxima sexta-feira (21).

PSG x Brest: como foi o jogo?

A postura do PSG no primeiro tempo se assemelhou com o jogo de ida. Como esperado, a equipe de Luis Enrique deu poucas oportunidades para o Brest e dominou os rivais nacionais a todo momento. Aos 20 minutos, Barcola abriu o placar depois de ótimo lançamento de Fabián Ruiz. No segundo, o autor do primeiro gol deu assistência para Kvaratskhelia ampliar o baile no Parque dos Príncipes.

Na volta para o intervalo, o Brest já não tinha tantas oportunidades para reverter o placar agregado de 5 a 0. Após contra-ataque fulminante, o Paris chegou ao seu terceiro gol: na linha de fundo, Barcola achou Fabián Ruiz, que rolou para Vitinha finalizar de fora da área sem chances para o goleiro Coudert.

Mesmo como jogo decidido, o pesadelo dos visitantes não acabava. Ao receber a bola na ponta direita, João Neves encontrou Gonçalo Ramos próximo da intermediária: o português driblou um dos defensores, tirou o arqueiro e achou Doué.

Aos 69', Vitinha deu passe em profundidade para Hakimi, que deixou Nuno Mendes livre para marcar o quinto dos mandantes. Pouco depois, Gonçalo Ramos deixou o seu gol no jogo, em passe de Désiré Doué.

O Brest chegou a atingir a meta parisiense, mas o atacante Sima foi flagrado em impedimento pelos assistentes de campo. Senny Mayuku entrou em campo e precisou de apenas 14 minutos para marcar na goleada. Por fim, o PSG terminou a goleada em 7 a 0.

'Melhor do mundo' em 2025

Em nomes individuais, Dembelé é o principal destaque do PSG na temporada. Em 2025, o atacante é o jogador com maior número de gols no futebol mundial; veja números abaixo ⬇️

⚔️ 7 jogos (6 titular)

⚽️ 13 gols

⏰ 41 mins p/ marcar gol

👟 37 finalizações (22 no gol)

🥅 82% conversão de chances claras (9/11)

💯 Nota Sofascore 8.61

O que vem por aí?

Agora, o Paris Saint-Germain volta suas atenções para enfrentar o Lyon, no próximo domingo (23), pela 23ª rodada da Ligue 1. Do outro lado, o Brest visita o Strasbourg, no mesmo dia. Com 32 pontos, os Piratas ocupam a 9ª colocação e sonham com classificação a competições europeias.

Na temporada 2024/25, o PSG domina mais uma vez o cenário nacional. O clube é o líder do Campeonato Francês com 56 pontos (17 vitórias e cinco empates) em 22 rodadas, dez a frente do vice-colocado Olympique de Marselha. Na Copa da França, o time está nas quartas de final e enfrenta o Briochin, da segunda divisão, no dia 26 de fevereiro.

