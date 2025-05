O PSG disputa, neste sábado (31), mais uma final da Champions League. O clube vai em busca de seu primeiro troféu no europeu, e para isso, precisa superar a Inter de Milão de Simone Inzaghi. Como armas, o técnico Luis Enrique tem nomes como Dembélé, Kvaratskhelia e Doué, mas o arsenal vai além disso.

Parte dos destaques do elenco do comandante espanhol vêm das Quinas. Jogadores portugueses viraram uma referência até mesmo no 11 inicial do treinador, e deixam o torcedor esperançoso pela vitória na Allianz Arena.

Vitinha, por exemplo, ganhou notoriedade depois da chegada de Luis à área técnica. O volante faz uma espécie de todo-campista, com recomposições que ajudam a cobertura dos alas muito ofensivos, e chegadas ao ataque que agregam em passes e até mesmo finalizações. João Neves, ao seu lado, chegou no verão de 2024 e rapidamente se adaptou, fazendo a diferença de maneira semelhante nas funções.

Pelo lado esquerdo, Nuno Mendes fez uma dobra de laterais com Hakimi que deu muito certo. Impulsionados pelas coberturas dos volantes, os dois ganharam liberdade para correr e atacar. O lusitano anotou quatro gols e deu duas assistências em 15 atuações na Champions League, o que o levou a disputar o prêmio de melhor da posição na competição.

Gonçalo Ramos, com menos holofotes, não conseguiu se firmar entre os 11 iniciais, diante de um ataque muito veloz, com peças como Dembélé, Barcola, Kvara e Desiré Doué. Ainda assim, os números não lhe deixam para trás: foram 18 gols e seis assistências na temporada, com média de um gol a cada 91 minutos.

🌍 Destaques do PSG na Champions não são motivados pelo acaso

O destaque de jogadores portugueses poderia ser apenas uma coincidência, mas não é. O trabalho de scout e contratações dos atletas passa por Luís Campos, diretor esportivo que tem ótima relação com o técnico Luis Enrique e teve papel crucial na contratação dos atletas de nacionalidade lusitana.

Nuno Mendes chegou ao clube em 2021 por empréstimo, e teve sua contratação realizada em definitivo no ano seguinte, justamente no processo de acerto de Campos, que também chegou junto a Vitinha. Gonçalo foi adquirido na janela do inverno europeu de 2024, e seis meses depois, Neves chegou para completar o quarteto.

- Ao longo da minha carreira como treinador, tive um ótimo relacionamento com os diretores esportivos. Sempre me dei bem com eles, mas com Luís Campos e sua equipe, senti uma ligação especial desde o primeiro dia. Sinto-me apoiado. Luís é um dos melhores de sua função, se não o melhor. Estou muito feliz por ele, merece, e pelo clube. Estou contente por continuarmos com a mesma ideia e é hora de continuar o trabalho - afirmou Luis Enrique.

Luís Campos foi crucial para desempenho do PSG na Champions (Foto: Divulgação/PSG)

E é com as armas, nas quais se traduz o hino de Portugal, que o espanhol conduz suas esperanças de título ao torcedor. PSG e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), pelo título da Champions League, na Allianz Arena, em Munique (ALE).

