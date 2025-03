PSG supera Liverpool nos pênaltis e avança na Champions

Em jogo épico, o PSG eliminou o Liverpool nos pênaltis por 4 a 1, após vitória por 1 a 0 no tempo normal, e avançou na Champions League, nesta terça-feira (11). A equipe havia perdido a primeira partida dentro de casa pelo mesmo placar e buscou o resultado no jogo de volta. A partida aconteceu em Anfield, na casa dos Reds, e o único gol marcado no confronto foi feito pelo artilheiro Dembélé.

Com a vitória, o PSG avança de fase na Champions League e irá para as quartas de final. O clube enfrentará o vencedor do duelo entre Aston Villa e Club Brugge, que acontecerá nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília). Os confrontos pela ida das quartas irão acontecer nos dias 8 e 9 de abril e as voltas, nos dias 15 e 16.

Liverpool x PSG: como foi o jogo?

O primeiro tempo começou intenso para ambos os times. Os dez primeiros minutos foram marcados por perigos para ambos os lados, com Liverpool e PSG atacando forte e ameaçando a abertura do placar. Foi aos 12 minutos que o primeiro gol da partida de volta saiu. Em contra-ataque, a bola foi cruzada, porém, Konaté e Alisson se enrolaram e a bola sobrou para Dembélé que só tocou para o gol.

Ao longo da primeira etapa, os Reds tiveram mais a bola, entretanto pareciam assustados e atordoados com o gol sofrido e não finalizavam suas jogadas. O PSG foi quem teve o domínio da primeira etapa, criando mais chances do que o Liverpool.

Alisson lamenta o gol sofrido pelo Liverpool no confronto contra o PSG pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

No segundo tempo, o Liverpool foi mais dominante, porém, seguiu sem conseguir uma boa finalização em suas jogadas. Na reta final, os Reds começaram a pressionar e assustar o PSG. Em um lance, o gol não saiu por milímetros, quando Jarell Quansah cabeceou em cruzamento de Robertson e a bola estourou na trave. O jogo terminou empatado no agregado e a partida foi para a prorrogação.

Prorrogação

No primeiro tempo da prorrogação, o jogo foi menos intenso do que no tempo normal. A cautela foi adotada por ambos os times e Liverpool e PSG, enquanto estavam com a bola, tocavam mais, sem forçar jogadas. Na segunda etapa, o time francês foi dominante e Alisson fez milagre mais uma vez. Dembélé forçou o goleiro a trabalhar e o brasileiro mostrou serviço e salvou o Liverpool.

Pênaltis

🔵Vitinha (PSG) - Gol

🔴Salah (LIV) - Gol

🔵Gonçalo Ramos (PSG) - Gol

🔴Darwin Núñez (LIV) - Defendido por Donnarumma

🔵Dembélé (PSG) - Gol

🔴Curtis Jones (LIV) - Defendido por Donnarumma

🔵Doué (PSG) - Gol

O que vem por aí?

Após a derrota, o Liverpool busca se recuperar na temporada e enfrenta o Newcastle em seu próximo confronto. O duelo será válido pela Copa da Liga Inglesa e acontecerá no próximo domingo (16), às 13h30 (de Brasília). Já o PSG, fará clássico contra o Marseille pela Liga Francesa. A partida será também no domingo, porém, acontecerá às 16h45 (de Brasília)

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 0 (1)x(4) 1 PSG

Jogo de volta - Oitavas de final - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING);

🕴️ Arbitragem: István Kovács (árbitro); Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (assistentes); Bastian Dankert (VAR)

⚽ Gols: Dembélé (PSG 12'/1T)

🟨 Cartões amarelos: Marquinhos (PSG) e MacAllister (LIV)

🟥 Cartão vermelho:

⚽ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Darwin Núñez

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé