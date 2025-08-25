Fifa encerra inspeções em sede da Copa do Mundo Sub-20
Torneio acontecerá no Chile, entre 27 de setembro e 19 de outubro
- Matéria
- Mais Notícias
Tudo pronto para a Copa do Mundo Sub-20. A Fifa informou, nesta segunda-feira (25), que finalizou e aprovou as inspeções nas quatro cidades do Chile que receberão o torneio entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Desempenho de Vini Jr divide opiniões na imprensa internacional
Futebol Internacional25/08/2025
- Futebol Internacional
Arne Slot abre jogo sobre ‘novela Isak’ antes de confronto contra Newcastle
Futebol Internacional25/08/2025
- Futebol Internacional
Um ano de Real Madrid: Endrick é protagonista de patrocínios e dono da camisa 9
Futebol Internacional25/08/2025
➡️ Fifa escala brasileiro para jogos da Copa do Mundo Sub-17
Santiago, Valparaíso, Rancagua e Talca estão aptas a sediar a competição a partir do próximo mês, seguindo uma série de recomendações e solicitações logísticas e de segurança por parte da entidade. Esta será a segunda vez que o país recebe a disputa em seu território, tendo sido a primeira em 1987, sob o nome de Campeonato Mundial Juvenil.
- Durante as visitas, especialistas de diferentes áreas operacionais avaliaram as instalações do estádio, as medidas de segurança e a infraestrutura técnica. Reuniões entre autoridades, representantes governamentais e organizadores locais confirmaram que tudo estava pronto para sediar a competição, e o entusiasmo e a expectativa crescentes em todas as cidades eram evidentes - apontou o órgão máximo do futebol mundial.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
🏆 Estádios que receberão a Copa do Mundo Sub-20
🏟️ Estádio Nacional Júlio Martínez Prádanos (Nacional de Santiago)
📍 Santiago
🫂 47.000 pessoas
🏟️ Estádio El Teniente
📍 Rancagua
🫂 14.000 pessoas
🏟️ Estádio Elias Figueroa Brander
📍 Valparaíso
🫂 20.000 pessoas
🏟️ Estádio Fiscal
📍 Talca
🫂 16.000 pessoas
Ao todo, 24 seleções se classificaram para a fase de grupos da competição. Da totalidade, 16 se classificam, sendo estas as duas melhores colocadas de cada uma das seis chaves e as quatro melhores terceiras colocadas. A decisão, no dia 19 de outubro, será no Nacional de Santiago.
O Brasil, que chega como campeão do Sul-Americano da categoria sob o comando de Ramon Menezes está no Grupo C, e brigará pelo avanço com as fortes bases de México, Marrocos e Espanha, com os confrontos acontecendo nesta exata ordem.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias