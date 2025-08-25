menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense acerta venda de Isaque ao Shakhtar; veja valores e forma de pagamento

Tricolor receberá em parcelas após um valor de entrada

Isaque Fluminense
imagem cameraIsaque com o troféu do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024 (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
15:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense acertou a venda de Isaque ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Após uma reunião no domingo (24), o clube, o jogador e os ucranianos chegaram a um acordo verbal. Nesta segunda-feira (25) as duas diretorias definiram a forma de pagamento.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Renato previu derrota do Fluminense em conversa com jogadores antes do jogo

O valor total da negociação pode chegar a 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões na cotação atual). Sendo esse valor dividido em 10 milhões fixos e 2 milhões em metas. O Tricolor vai manter 10% dos direitos do jogador caso Isaque seja vendido pelo Shakhtar no futuro. O pagamento será feito em parcelas após uma entrada.

O jogador de 18 anos estava insatisfeito com a quantidade de minutos que recebia nop elenco profissional. A intenção do jogador e do estafe é de estar em um clube onde o meia tenha mais espaço para se desenvolver.

continua após a publicidade

➡️ Freytes pede autocrítica no Fluminense após derrota para o Bragantino

Isaque sem espaço no Fluminense

A última partida de Isaque pelo Fluminense completou três meses no dia 21. O jovem de 18 anos não jogou mais de 25 minutos com o profissional no comando de Renato Gaúcho. O meia soma pouca mais de 60 minutos em quatro jogos nesse período.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Isaque durante aquecimento no jogo entre Fluminense e Cuiabá
Isaque durante aquecimento no jogo entre Fluminense e Cuiabá (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias