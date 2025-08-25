Fluminense acerta venda de Isaque ao Shakhtar; veja valores e forma de pagamento

O Fluminense acertou a venda de Isaque ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Após uma reunião no domingo (24), o clube, o jogador e os ucranianos chegaram a um acordo verbal. Nesta segunda-feira (25) as duas diretorias definiram a forma de pagamento.

O valor total da negociação pode chegar a 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões na cotação atual). Sendo esse valor dividido em 10 milhões fixos e 2 milhões em metas. O Tricolor vai manter 10% dos direitos do jogador caso Isaque seja vendido pelo Shakhtar no futuro. O pagamento será feito em parcelas após uma entrada.

O jogador de 18 anos estava insatisfeito com a quantidade de minutos que recebia nop elenco profissional. A intenção do jogador e do estafe é de estar em um clube onde o meia tenha mais espaço para se desenvolver.

Isaque sem espaço no Fluminense

A última partida de Isaque pelo Fluminense completou três meses no dia 21. O jovem de 18 anos não jogou mais de 25 minutos com o profissional no comando de Renato Gaúcho. O meia soma pouca mais de 60 minutos em quatro jogos nesse período.

