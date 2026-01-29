Conteúdo Especial

Lucas Paquetá deixa o West Ham após três temporadas e meia para realizar o desejo pessoal de retornar ao Flamengo. O astro volta aos braços da Nação que o revelou, mas se despede de uma torcida que sempre o apoiou na Inglaterra, ao longo de uma trajetória marcada por altos e baixos com a camisa dos Hammers. A seguir, o Lance! relembra a passagem do meio-campista na Inglaterra e a relação construída com os torcedores durante o período.

Itália e França ✈️

Paquetá deixou o Brasil em 2018 para se tornar jogador do Milan em janeiro de 2019 e figurar como mais um brasileiro a vestir a histórica camisa rossonera, semelhante a do rubro-negro carioca. No entanto, disputou 44 partidas, fez um gol e deu três assistências em duas temporadas, sem conseguir se firmar na Itália.

Diante do cenário, aceitou dar um passo lateral em setembro de 2020, ao se transferir para o Lyon, entidade também conhecida pela presença de brasileiros em destaque, em uma decisão que mudou sua carreira. Na França, precisou do mesmo tempo para retomar o bom futebol e se afirmar a nível europeu, com 80 jogos, 21 gols e 14 assistências.

"Ficou marcado na história" 🏆

O ressurgimento de Paquetá o levou aos holofotes da liga nacional que mais cresce no mundo, a endinheirada Premier League. O destino foi um time da capital inglesa, tradicional e de patamar médio na pirâmide do futebol local, com valores próximos aos de sua comunidade e reconhecido pela forte relação com sua torcida: o West Ham.

Chegando sob o status de reforço mais caro da história do clube, recebeu a camisa 11 e passou a carregar grande expectativa de uma massa carente de títulos, ainda mais diante da expectativa por um talento brasileiro habilidoso, capaz de decidir partidas em um único lance.

O futebol, porém, não é simples, e a adaptação não ocorreu de forma imediata. O contexto coletivo também não ajudava, já que o West Ham lutava contra o rebaixamento naquela edição da Premier.

Consequentemente, o meia enfrentava dificuldades para se destacar com números consistentes. Ainda assim, houve uma competição especial, na qual Paquetá apresentou bons lampejos: a Conference League.

Em 7 de junho, na final contra a Fiorentina, da Itália, Paquetá entrou para a história dos Hammers ao fornecer a assistência aos 45'/2ºT para Jarrod Bowen marcar o segundo gol na vitória por 2 a 1 na final do torneio, realizado na Fortuna Arena, em Praga. Com o triunfo, o West Ham conquistou seu primeiro troféu em 43 anos.

Jogadores e torcedores do West Ham celeberam o gol do título na final da Conference League 2022/23 durante a partida contra a Fiorentina (Foto: Joe Klamar/AFP)

Em pouco tempo, o brasileiro teve impacto decisivo na hora em que o time mais precisava. Foram quatro assistências e um gol ao longo da jornada europeia pelo então número 11.

Nada melhor do que alguém que acompanhou a final in loco para destacar a importância do astro naquele título inédito. Jonty Colman, jornalista da "BBC" e ex-setorista do West Ham, reconhece o papel de Lucas na memória dos torcedores:

— Aquele título da Conference representou uma noite única para algumas gerações de torcedores, e talvez demore para que isso se repita. Paquetá teve um papel fundamental naquela partida, e sua assistência no último minuto será lembrada para sempre. Ele foi um dos jogadores-chave do West Ham naquela campanha.

Um inferno não rubro-negro 😫

Para os otimistas, aquela poderia ter sido a virada completa de chave de Paquetá rumo ao protagonismo exclusivo pelos Hammers. O jogador ainda herdaria a camisa 10 de Manuel Lanzini antes do início da temporada 2023/24.

Reconhecido como o principal atleta tecnicamente do elenco naquele ano, Lucas passou a despertar a atenção de outros gigantes europeus. O Manchester City, a pedido do técnico Pep Guardiola, era o principal interessado na contratação do jogador, a fim de de proporcionar a Paquetá um salto ainda maior na carreira.

Lucas Paquetá conduz a bola durante partida contra o Manchester City, válida pela Premier League, no Etihad Stadium (Foto: Oli Scarff/AFP)

Entretanto, ao final daquela temporada, o brasileiro sofreu a maior dividida de sua carreira. Em 24 de maio de 2024, foi acusado pela The Football Association (FA) de suposto envolvimento na manipulação de resultados por meio de cartões amarelos recebidos por ele, em detrimento de apostas.

As acusações contra o atleta surgiram na sequência de uma investigação iniciada no verão de 2023 pela FA, que resultou no fracasso de sua transferência para os Citizens. A seguir, estão listados os jogos analisados no caso:

West Ham 0 x 2 Leicester — 12/11/2022: aos 15'/2ºT , o jogador aplica um carrinho em Boubakary Soumaré e, na sequência, comete falta dura em Dennis Praet.

— 12/11/2022: aos , o jogador aplica um carrinho em Boubakary Soumaré e, na sequência, comete falta dura em Dennis Praet. West Ham 1 x 1 Aston Villa — 12/03/2023: aos 24'/2ºT , o jogador dá um carrinho por trás em John McGinn, no círculo central.

— 12/03/2023: aos , o jogador dá um carrinho por trás em John McGinn, no círculo central. West Ham 3 x 1 Leeds United — 21/05/2023: aos 20'/2ºT , chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Crysencio Summerville.

— 21/05/2023: aos , chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Crysencio Summerville. Bournemouth 1 x 1 West Ham — 12/08/2023: aos 49'/2ºT, sobe para disputa aérea e atinge o adversário com o cotovelo no rosto.

O caso, porém, não seria resolvido rapidamente. Apenas em 31 de julho de 2025, Lucas foi absolvido pela Justiça inglesa. A Comissão Reguladora concluiu que as acusações feitas pela Football Association (FA) não foram comprovadas em tribunal. Com a decisão, o jogador foi liberado para retornar aos gramados de forma permanente.

Durante todo o período de julgamento, ele viveu a incerteza e a angústia de quem poderia ter sido banido do futebol para sempre, contando, ao menos, com uma torcida que nunca deixou de apoiá-lo: a do West Ham.

Acho que os torcedores do West Ham foram compreensivos com o caso Paquetá e lhe deram bastante tempo e apoio. Se fosse outros clube, seria diferente. opina Jonty Colman, sobre o apoio da torcida dos Hammers a Paquetá

— Alguns torcedores podem se sentir traídos porque, depois de dois anos e meio de apoio, suas emoções e incidentes em campo, assim como sua conduta fora dele, não corresponderam à confiança depositada nele. Sua queda de rendimento nas últimas temporadas certamente também não o ajudou. Mas, considerando a duração do caso e a repercussão pública, acho que, no geral, os torcedores foram bastante compreensivos — completou o jornalista.

Nos braços da batucada 🏟️

Apesar disso, apenas Paquetá conhece os pensamentos que atravessaram sua mente ao longo do período difícil em que viu o andamento da própria carreira ser comprometido. Mesmo diante do apoio de quem o acompanhou de perto nos últimos anos, a decisão mais convicta do jogador neste momento foi retornar ao futebol brasileiro para reiniciar a trajetória ao lado de quem sempre o desejou e cresceu acompanhando sua história.

A escolha representa uma tentativa de alcançar o auge que seu talento permite, em um gesto de coragem ao voltar ainda jovem, aos 28 anos, ao clube do coração, assumindo o risco de abrir mão de um degrau na projeção de sua carreira para reencontrar a felicidade ao dedicar-se àquilo que mais aprecia.

Colman argumenta que se trata de uma situação muito particular, marcada pelo retorno de um filho à sua primeira casa, e que não há comparação entre o cenário atual e a saída especulada para o City, em 2023:

— Não tenho certeza se Paquetá estaria tão entusiasmado com a saída se não fosse pelo fato de ser um retorno ao Brasil e ao Flamengo. Talvez houvesse interesse se fosse outro time na Europa ou em outro país, mas acho que se um clube da Premier de porte semelhante ao West Ham tivesse demonstrado interesse, ele provavelmente teria ficado feliz em permanecer até o final da temporada.

— Se a transferência do Paquetá para o City tivesse se concretizado, provavelmente teria a bênção da maioria dos torcedores do West Ham. O Manchester dominou o futebol inglês na última década e tem capacidade para contratar um time de craques de nível mundial. Uma transferência para o Brasil, com todo o respeito, não chega nem perto disso.

Quem se apresenta como personagem singular nessa história é Vinicius Nunes, flamenguista de berço e administrador da página "West Ham Brasil". Dividido entre as duas paixões, ele continuará acompanhando os passos de Paquetá com o Manto Sagrado, mas admite que sentirá a ausência do craque em Londres.

Pela vivência próxima e pelo vínculo emocional, Nunes se coloca em posição única para avaliar os últimos anos do meia na Academia do Futebol com olhar atento e afetivo. A seguir, confira o vídeo do cientista social e torcedor sobre os principais pontos da saída de Paquetá:

Como Vinicius mencionou, sempre houve a percepção de que poderia apresentar ainda mais em campo, embora jamais tenha deixado de honrar a camisa que vestiu na Inglaterra. Paquetá encerra sua passagem pelo West Ham com um título, 139 partidas, 23 gols e 15 assistências.

O atleta não participou das últimas partidas em razão de dores nas costas — ou por decisão própria, segundo especulações — e não teve a oportunidade de se despedir do London Stadium para assoprar sua última bola de sabão.

Números de Lucas Paquetá pelo Hammers 🔢

👕 Jogos: 139 (124 como titular) ⚽ Gols: 23 🎯 Assistências: 15 🔄 Precisão no passe: 78% 🚀 Precisão no passe longo: 58% 🧠 Passes decisivos: 1.2 por jogo 💎 Grandes chances criadas: 32 🎯 Finalizações: 1.4 por jogo 🌀 Dribles certos: 1.0 por jogo 🛡️ Desarmes: 2.2 por jogo 🦶 Bolas recuperadas: 5.0 por jogo ⭐ Nota Sofascore: 7.00

West Ham em 2025/26 ⚒️

Sem competições europeias, eliminado da Copa da Liga e ainda vivo na Copa da Inglaterra, Paquetá deixa o West Ham em janeiro de 2026, no meio da temporada, em meio a uma das piores crises recentes da história do clube.

A equipe comandada por Nuno Espírito Santo ocupa a zona de rebaixamento da Premier League, na 18ª colocação, com 20 pontos somados em cinco vitórias, cinco empates e 13 derrotas, além de 13 gols marcados — o sexto pior ataque do campeonato — e 26 sofridos. O próximo compromisso dos Hammers ocorre no dia 31, às 14h30 (de Brasília), contra o Chelsea, em duelo válido pela 24ª rodada da competição.